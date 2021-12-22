Döviz farkı TL olarak 996 lira ek kazanç... Ve sonunda belli oldu! Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor!

Ardı ardına açıklamalar yapıldı! Türk Lirası'na geçişi hızlandıracak Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın ayrıntıları netleşti. Vadeler 3, 6, 9 ve 12 ay olarak belirlenirken, Merkez Bankası'nın politika faizi baz alınacak. Sisteme isteyen her banka katılabilecek. Vade sonucunda faizli bakiye ödenirken, Merkez Bankası'nca yayınlanan o günkü kur seviyesine bakılacak. Kur düzeyi faizden yüksekse ona göre ödeme yapılacak. Faiz seviyesi üzerindeki döviz farkı TL olarak yansıtılacak. Vade bozulur ise hesap vadesiz hesaba dönüşecek. Sistem nasıl işleyecek? Kur korumalı TL mevduat hesabı sistemi ile alakalı bütün bilinmesi gerekenler...
STOPAJ ARTIK YOK!
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün yeni sisteme dair ayrıntıları paylaştı. Açıklamada, birikimini TL mevduatta değerlendirilen kişilerin kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kur korumalı TL vadeli mevduat ürünün döneme alındığı duyuruldu.
Buna göre, ürün gerçek TL vadeli hesaplar üstünde işlenecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim seviyesi kıyaslanacak; yüksek olan miktar üstünden hesap nemalandırılacak ve mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak. Yeni finansal enstrümanın cazibesini çoğaltmak amacıyla üründen stopaj da alınmayacak. Şu anda 6 aya kadar olan mevduatlardan yüzde 5, bir seneye kadar olanlardan da yüzde 3 stopaj alınıyor.
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FARK ANINDA HESABA YATACAK
Kur farkı hesaplamaları amacıyla Merkez Bankası her gün saat 11:00'de döviz kuru yayınlayacak. Vade sonucunda kur değişiminin faiz seviyesi üstünde kalması halinde meydana gelebilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacak.
Hesap 3,6,9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup, en az faiz seviyesi Merkez Bankası politika faiz seviyesi (yüzde 14) uygulanacak. Sisteme isteyen her banka katılabilecek.
Vade dolmadan hesaptan para çekilirse hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacak. Söz hususu ürünün Katılım Bankacılığı'nda da uygulanması hususu ile alakalı çalışma yapılıyor.
Bankalardaki TL varlıklarında kur getirisi, mevduat kazancının üstündeyse fark ödenecek. Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin stopajı sıfıra indirildi. Kurumlar Vergisi'nde 1 puanlık indirim yapıldı.
Şirketlerin temettü ödemeleri üstündeki stopaj yüzde 10'a düşürüldü. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı yüzde 25'ten 30'a çıkarıldı. İhracatçılara Merkez Bankası vasıtasıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek.