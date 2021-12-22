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    • Ekonomi
    • 23.12.2021 10:40
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    • 23.12.2021 10:41
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    Döviz farkı TL olarak 996 lira ek kazanç... Ve sonunda belli oldu! Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor!

    Peş peşe açıklandı! Milyonlarca vatandaş merak ediyordu! Döviz farkı TL olarak 996 lira ek kazanç bağlamında örnek hesaplama ve kazanç tablosu açıklandı. Birikimlerini Türk Lirası'nda değerlendiren kişilerin kurdaki oynaklık nedeniyle mağdur olmaması amacıyla 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' ürünü döneme alındı. Vatandaşlar, bankalardan vadeli hesap açacak. Vadeler 3,6,9 ve 12 ay şeklinde olacak. Sisteme isteyen her banka katılabilecek. 100 bin lira üzerinden bütün vadelere göre misal hesaplamalar yapıldı. Sistem nasıl işleyecek? Kur korumalı TL mevduat hesabı sistemi ile alakalı bütün bilinmesi gerekenler...

    takvim.com.tr
    Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! 996 lira ek kazanç...

    Ardı ardına açıklamalar yapıldı! Türk Lirası'na geçişi hızlandıracak Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın ayrıntıları netleşti. Vadeler 3, 6, 9 ve 12 ay olarak belirlenirken, Merkez Bankası'nın politika faizi baz alınacak. Sisteme isteyen her banka katılabilecek. Vade sonucunda faizli bakiye ödenirken, Merkez Bankası'nca yayınlanan o günkü kur seviyesine bakılacak. Kur düzeyi faizden yüksekse ona göre ödeme yapılacak. Faiz seviyesi üzerindeki döviz farkı TL olarak yansıtılacak. Vade bozulur ise hesap vadesiz hesaba dönüşecek. Sistem nasıl işleyecek? Kur korumalı TL mevduat hesabı sistemi ile alakalı bütün bilinmesi gerekenler...


    STOPAJ ARTIK YOK!

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün yeni sisteme dair ayrıntıları paylaştı. Açıklamada, birikimini TL mevduatta değerlendirilen kişilerin kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kur korumalı TL vadeli mevduat ürünün döneme alındığı duyuruldu.

    Buna göre, ürün gerçek TL vadeli hesaplar üstünde işlenecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim seviyesi kıyaslanacak; yüksek olan miktar üstünden hesap nemalandırılacak ve mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak. Yeni finansal enstrümanın cazibesini çoğaltmak amacıyla üründen stopaj da alınmayacak. Şu anda 6 aya kadar olan mevduatlardan yüzde 5, bir seneye kadar olanlardan da yüzde 3 stopaj alınıyor.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    FARK ANINDA HESABA YATACAK

    Kur farkı hesaplamaları amacıyla Merkez Bankası her gün saat 11:00'de döviz kuru yayınlayacak. Vade sonucunda kur değişiminin faiz seviyesi üstünde kalması halinde meydana gelebilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacak.

    Hesap 3,6,9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup, en az faiz seviyesi Merkez Bankası politika faiz seviyesi (yüzde 14) uygulanacak. Sisteme isteyen her banka katılabilecek.

    Vade dolmadan hesaptan para çekilirse hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacak. Söz hususu ürünün Katılım Bankacılığı'nda da uygulanması hususu ile alakalı çalışma yapılıyor.
    Bankalardaki TL varlıklarında kur getirisi, mevduat kazancının üstündeyse fark ödenecek. Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin stopajı sıfıra indirildi. Kurumlar Vergisi'nde 1 puanlık indirim yapıldı.

    Şirketlerin temettü ödemeleri üstündeki stopaj yüzde 10'a düşürüldü. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı yüzde 25'ten 30'a çıkarıldı. İhracatçılara Merkez Bankası vasıtasıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek.

        KAZANAN TÜRKİYE EKONOMİSİ OLACAK

        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati finansal alternatifler, ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmesinde "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacaktır" dedi.

        YENİ ÜRÜN BİREYSELLER İÇİN

        TÜRKİYE Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, kamu bankalarının şu anda bu sisteme hazır olduğunu belirterek, "Bu ürüne Türk Lirası cinsinden ya da yabancı para cinsinden mevduatı tasarrufu olan müşterilerimiz başvuru edebilecekler. Gerçek vatandaşlar amacıyla geçerli. Vade sonucundaki faizli bakiyenizle o günkü kur civarında paranızın geldiği noktada hangisi yüksekse onu alacaksınız" dedi.

        Çakar, "Özel bankalar da modele dahil olacak. Buradaki maliyetin kamu bankaları ve alakalı bankalar tarafından karşılanması söz hususu değil. Bu maliyet Hazine doğrultusundan karşılanacak " diye konuştu. Kamu bankalarının faizlerini Merkez Bankası'nın siyaset faiz seviyesine yakınsayarak konumlandırdığını izah eden Çakar, "Kur enflasyonu etkileyen bir kavram. Enflasyon seviyesinin düşüşüne sebebiyet vereceği amacıyla dolaylı olarak bir vakit sonra bunun da gerçekten genel fiyat mekanizmasına tesir edeceğini ve genel faiz miktarlarını aşağı getireceği kanaatindeyim" dedi.

        ALTINLAR DA YASTIK ALTINDAN ÇIKIYOR

        Kamu bankaları, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması hususu ile alakalı İstanbul Altın Rafinerisi ile çalışma yapıyor. Yaklaşık iki senedir süren çalışma kapsamında vatandaşın altını alınarak menkul kıymete dönüştürülüyor. Sisteme yeni dönemde özel bankaların da katılımı hedefleniyor.

        Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, yastık altındaki altınların sisteme katılımı amacıyla önümüzdeki süreçte kişilerin hayatlarını ve finansal erişimini kolaylaştırıcı birtakım aksiyonlar alacaklarını açıkladı.

        TASARRUF SAHİBİNE AVANTAJ SUNUYOR

        Piyasalarda geniş yankı uyandıran yeni ürünle alakalı değerlendirmelerde tespit edilen Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Çok spesifik bir ürün değil. Tasarruf mevduatı sahiplerine serbest bir opsiyon, üstünlük yayınlayan bir ürün" ifadelerini kullandı. Ateş, şu şekilde konuştu: "Hazine'nin dövize endeksli mevduatlar bundan dolayı yaratılan yükü kaldırabileceğini belirterek, "Hane halklarının borçluluğu göreceli olarak azdır. Bütçe açığı da iyi götürüldü. Hal bu tür olunca da yönetilebilir bir hal görünüyor. Günümüz makro göstergeler itibarıyla bu karşılanabilir halde. Sistem kredi faizlerine de kesinlikle bir şekilde yansıyacak. Hazine dövize endeksli TL mevduatın yükünü kaldırabilir."

        İHRACATÇIYA VADELİ DÖVIZ SATIŞI

        Merkez Bankası, ihracatçı ve ithalatçı firmaların TL uzlaşmalı vadeli döviz satımına dair bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada, "İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur tehlikesini yönetebilmeleri amacıyla, Bankamız nezdinde ihale yolu ile ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirilecektir" denildi. Buna göre 1 ve 3 ay vadeli olarak gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine dair takvimin kamuoyu ile ilaveten paylaşılacağı açıklandı.

            İŞTE 100.000 TL 3, 6, 9 VE 12 AY HESAPLAMA

            YENİ HESABIN AYRINTILARI!

            Yeni enstrüman 3, 6, 9 ve 12 ay vadeli TL mevduat hesabı olan vatandaşlar için geçerli.

            Asgari faiz seviyesi, Merkez Bankası'nın politika faizi olacak.

            Merkez Bankası doğrultusundan her gün saat 11.00'de yayınlanacak dolar alış kuru kullanılarak kur farkı hesaplaması yapılacak.

            Vade sonucundaki TL mevduat seviyesinden çok olması halinde kur farkı müşterinin hesabına TL olarak yatırılacak.

            Bu tür hesaplarda stopaj alınmayacak.
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            Haberler Ekonomi Döviz farkı TL olarak 996 lira ek kazanç... Ve sonunda belli oldu! Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor!
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