Döviz farkı TL olarak 996 lira ek kazanç... Ve sonunda belli oldu! Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor!

KAZANAN TÜRKİYE EKONOMİSİ OLACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati finansal alternatifler, ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmesinde "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacaktır" dedi.

YENİ ÜRÜN BİREYSELLER İÇİN

TÜRKİYE Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, kamu bankalarının şu anda bu sisteme hazır olduğunu belirterek, "Bu ürüne Türk Lirası cinsinden ya da yabancı para cinsinden mevduatı tasarrufu olan müşterilerimiz başvuru edebilecekler. Gerçek vatandaşlar amacıyla geçerli. Vade sonucundaki faizli bakiyenizle o günkü kur civarında paranızın geldiği noktada hangisi yüksekse onu alacaksınız" dedi.

Çakar, "Özel bankalar da modele dahil olacak. Buradaki maliyetin kamu bankaları ve alakalı bankalar tarafından karşılanması söz hususu değil. Bu maliyet Hazine doğrultusundan karşılanacak " diye konuştu. Kamu bankalarının faizlerini Merkez Bankası'nın siyaset faiz seviyesine yakınsayarak konumlandırdığını izah eden Çakar, "Kur enflasyonu etkileyen bir kavram. Enflasyon seviyesinin düşüşüne sebebiyet vereceği amacıyla dolaylı olarak bir vakit sonra bunun da gerçekten genel fiyat mekanizmasına tesir edeceğini ve genel faiz miktarlarını aşağı getireceği kanaatindeyim" dedi.