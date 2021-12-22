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    • Ekonomi
    • 22.12.2021 10:22
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    • 22.12.2021 10:38
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    Son dakika: Merkez Bankası 1 Aralık'taki müdahalenin miktarını açıkladı

    Son dakika haberleri... Merkez Bankası'nın 1 Aralık tarihinde piyasaya yaptığı müdahalede 844 milyon dolar satıldığı açıklandı. Merkez Bankası, Aralık ayında ilki 1 Aralık'ta olmak üzere toplam 5 müdahalede bulunmuştu. TCMB sırasıyla 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık ve 17 Aralık tarihlerinde satım yapmıştı.

    1 Aralık’taki müdahalenin miktarını açıkladı

    Son Dakika Merkez Bankası Haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Aralık'ta yapılan ilk döviz müdahalesinin büyüklüğünü 844 milyon dolar olarak açıkladı.

    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB), 1 Aralık tarihinde yaptığı ilk doğrudan müdahalede Döviz satım tutarının 844 milyon Dolar olduğunu açıkladı.

    Merkez Bankası, Aralık ayında ilki 1 Aralık'ta olmak üzere toplam 5 müdahalede bulunmuştu. TCMB sırasıyla 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık ve 17 Aralık tarihlerinde satım yapmıştı.

    Merkez Bankası yaptığı tüm müdahaleleri, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan Müdahale edilmektedir" açıklaması ile duyurmuştu.

    TCMB, doğrudan müdahalelerinin 15 işgünü sonrasında satım miktarını açıklıyor.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Merkez Bankası 1 Aralık'taki müdahalenin miktarını açıkladı
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