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    • Ekonomi
    • 22.12.2021 07:28
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    • 22.12.2021 07:37
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    Dolardaki sert düşüşün ardından bir indirim de yem fiyatlarında

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki akşam açıkladığı ekonomik önlemlerin ardından döviz kurlarında sert düşüş yaşandı. Dolar ve eurodaki sert düşüş indirimleri de getirdi. Otomobil fiyatlarının arından yem fiyatlarına da indirim geliyor. Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı ve Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ülkü Karakuş yem fiyatlarında da indirime gideceklerini söyledi.

    Dolardaki düşüşün ardından bir indirim daha

    Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı ve Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ülkü Karakuş, hükümetin açıkladığı "Dolar üzerinden mevduatların garanti altına alınması" kararı sonrasında, yem fiyatlarında indirime gideceklerini söyledi.

    Karakuş, Hürriyet'e şunları söyledi: "Dövizde meydana gelen inişli çıkışlı günlerden sonra, Dolar üzerinden mevduatların garanti altına alınması ve dolayısıyla dövizdeki belirsizliğin ortadan kalkması sonrasında dövize yönelen küçük yatırımcının üzerindeki tedirginlik bir nebze azaldı.

    Bu da dövizin yüzde 30 civarında düşmesi ile sonuçlandı. Yem sektörünün hammaddesinin yarısını ithaldir. Bu nedenle fiyatlarındaki artışların son bir aydır önüne geçilememişti.

        Gelişen yeni durumla birlikte, yüzde 5 ila yüzde 13 oranında indirim kararı alıyoruz."

        YATIRIM ARTACAK
        Ülkü Karakuş, "Maliyetlerin aşağı düşmesi ile birlikte hayvancılık yapan işletmelerin zarardan kurtulması sağlanacaktır.

        Belirsizliğin ortadan kalkması uzun vadede yatırım imkanlarını da kamçılayacaktır" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Ekonomi Dolardaki sert düşüşün ardından bir indirim de yem fiyatlarında
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