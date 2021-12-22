22 Aralık 2021 Merkez Bankası döviz kurları! Merkez Bankası döviz alış satış kuru açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı:

"Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11.00'de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır. Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oram TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır. Sisteme isteyen her banka katılabilecektir." İfadelerini kullandı.

KUR KORUMALI TL VADELİ MEVDUAT NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Nebati'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır"

"KUR KORUMALI TL VADELİ MEVDUAT SİSTEMİ"

Yapılan yazılı açıklamada, sistemin tüm detayları anlatıldı. Bakan, öncelikle bu sistemin "kur korumalı TL vadeli mevduat" adıyla anılacağını belirtti. Ayrıca Merkez Bankası'nın her gün saat 11.00'de dolar döviz alış kuru yayınlayacağı bilgisi paylaşıldı. İşte açıklamanın tamamı:

"Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşlarımızın kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Sn. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alınmıştır.