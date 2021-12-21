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    • Ekonomi
    • 22.12.2021 10:16
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    • 22.12.2021 10:17
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    Döviz tevdiat hesabı nasıl açılır, destek ne kadar, kaç TL? Döviz tevdiat hesabı nedir, açılımı ne demek?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan döviz tevdiat hesabı hakkında önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamanın ardından döviz tevdiat hesabı hakkında detaylar merakla araştırılmaya başlandı. Peki, döviz tevdiat hesabı nedir, açılımı ne demek? Döviz tevdiat hesabı nasıl açılır, destek ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

    Döviz tevdiat hesabı nedir, açılımı ne demek? Döviz tevdiat hesabı nasıl açılır, destek ne kadar, kaç TL?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk Lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar verildiği duyuruldu. Peki, döviz tevdiat hesabı nedir, açılımı ne demek? Döviz tevdiat hesabı nasıl açılır, destek ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler...

    İşte TCMB tarafından yapılan açıklama:

    Döviz Tevdiat Hesaplarından Türk Lirası Vadeli Mevduata Dönüşümün Desteklenmesine İlişkin Basın Duyurusu

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar vermiştir.

    Bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla;

    20 Aralık 2021 tarihinde ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı veya döviz cinsinden katılım fonu bulunan yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, söz konusu hesaplarını vadeli Türk lirası mevduat/katılma hesabına dönüştürmeleri halinde destekten yararlanabileceklerdir.
    Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak açılabilecektir.

        Açılacak Türk lirası vadeli hesaplara işleyecek faiz/kâr payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacaktır.
        Hesap açılışındaki kur ile vade sonu kurunun ne olduğuna bakılmaksızın anapara ve faiz/kâr payı tutarı müşteriye banka tarafından ödenecektir.
        Vade sonu kuru üzerinden hesaplanacak tutar, anapara ve faiz/kâr payı tutarından büyükse; aradaki fark TCMB tarafından karşılanacaktır.
        Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda destekten faydalanılamayacaktır.
        Kamuoyunun bilgisine sunulur.
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        Haberler Ekonomi Döviz tevdiat hesabı nasıl açılır, destek ne kadar, kaç TL? Döviz tevdiat hesabı nedir, açılımı ne demek?
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