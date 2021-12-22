1 gün içinde hesaplara yatacak! Bir defaya mahsus ödenecek! Anında emekli maaşına ek ücret alacak!

3 senelik taahhüt zamanını dolduran emekli vatandaşlar ikinci promosyonunu almaya hak kazanacak. Kuveyt Türk Banka'sı doğrultusundan oluşturulan açıklamada: 1000 nakit vereceğini duyurdu. Üstelik paralar 3 gün içerisinde hesaplara aktarılacak. Banka, maaşını Kuveyt Türk'e yeni taşıyan müşterilere ilk maaşını aldıktan sonra sahip olunan Kuveyt Türk müşterilerine ise istediği vakit promosyon başvurusunda bulunma talihi veriyor. Emekli promosyonu maaş tutarlarına göre ve bakanların fiyatlandırmalarına göre değişkenlik gösteriyor. Yıl sonuna doğru gelir iken bankaların verilen emekli promosyon tutarları ve emekli promosyon güncellemesi detayları merak konusu.
Kuveyt Türk Bankası Tarafından Yapılan Promosyon Açıklamasında;
Emekli vatandaşların, promosyon ödemesinden yararlanabilmeleri amacıyla maaş ödemelerini 3 sene süresince Kuveyt Türk vasıtasıyla alacaklarına dair müracaatta bulunmaları yeterli.
Emekli maaşını Kuveyt Türk Bankası'na yeni taşıyan müşteriler maaşlarını en az 1 defa Kuveyt Türk Bankası'ndan aldıktan sonra, sahip olunan emekli maaş müşterileri ise beklemeksizin en yakın Kuveyt Türk şubesine gelerek promosyon başvurusunda bulunmalarını takiben 3 iş günü ardından ödeme müşterimizin hesabına gerçekleştirilmektedir. Birden çok emekli maaşı alanların promosyon talebinde bulunmaları halinde maaşlarının toplamı öneme alınarak tek promosyon ödemesi yapılacaktır.
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DİĞER BANKALARIN PROMOSYON ÖDEME TUTARLARI
ING Bank Promosyon Ödemesi
ING Bank: 1.500 liraya kadar olan emekli maaşlarına 1.200 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira arasında olanlara 1.500 lira ve 2 bin 500 lira üzerinde emekli maaşı alanlara 1.750 lira promosyon imkanı sunuyor. Kampanya 31 Aralık'a kadar geçerli.
TEB Promosyon Ödemesi
TEB, Emekli maaşını bankadan alan ve en az 2 adet otomatik fatura talimatı bulunan müşterilere maaşı 1.500 liraya kadarsa 1.200 lira, 1.500 ile 2 bin 500 lira arasındaysa 1.500 lira, 2 bin 500 liranın üzerindeyse 1.800 lira promosyon ödüyor. Ayrıca bankadan ilk kez kredi kartına başvuran emekli maaş müşterileri de kredi kartlarıyla kampanya kapsamında her ay 100 lira ve üzeri market ve sağlık alışverişinde yüzde 20 indirim, ayda en fazla 50 lira, 6 ay boyunca da en fazla 300 lira indirim kazanıyor. Banka böylece emeklilere 2.100 lira destekte bulunmuş oluyor.