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    • Ekonomi
    • 22.12.2021 11:56
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    • 22.12.2021 12:03
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    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Ocak sonunda 2 bin 927 engelli memurumuzun kamuya atamasını gerçekleştireceğiz

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2002 yılında kamuda 5.777 engelli memur olarak çalışırken, 2020 yılında bu sayının 10 katını geçen bir artışla 62.337’ye ulaştığını hatırlatarak, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Milli Eğitim Bakanlığı uhdesinde 750 engelli öğretmenimizin atamasını da gerçekleştirerek bu sayıyı 63.087'ye çıkardık. Söz verdiğimiz gibi 2022 yılı Ocak ayı sonunda 2.927 engelli memurumuzun da kamuya atamasını gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 66.014'e çıkarmış olacağız. Amacımız, engellilerimizin istihdam ve girişim imkanlarını geliştirerek sosyal hayata, günlük hayata, istihdam hayatına doğrudan ve engelsiz diğer vatandaşlarımız kadar eşit bir biçimde katılabilmelerini sağlamak” ifadelerini kullandı.

    Binlerce memur alınacak! Bakan duyurdu

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engelli vatandaşların temel ihtiyaçlarından birisinin istihdam olduğuna işaret ederek, "Her birey çalışma hayatına katılabilir anlayışı ile engellilerimizin istihdam imkanlarını artıracak çalışmalar yürütüyoruz. Özel sektör temsilcileri ile iş birliği halinde beceri temelli iş uyumu uygulamasını hayata geçirerek engelli bireyleri istihdama dahil ediyoruz" dedi.

    "KAMUDA ÇALIŞAN ENGELLİ MEMUR SAYIMIZI 66.014'E ÇIKARMIŞ OLACAĞIZ"
    Bakan Yanık, 2002 yılında kamuda 5.777 engelli memur olarak çalışırken, 2020 yılında bu sayının 10 katını geçen bir artışla 62.337'ye ulaştığını hatırlatarak, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Milli Eğitim Bakanlığı uhdesinde 750 engelli öğretmenimizin atamasını da gerçekleştirerek bu sayıyı 63.087'ye çıkardık. Söz verdiğimiz gibi 2022 yılı Ocak ayı sonunda 2.927 engelli memurumuzun da kamuya atamasını gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 66.014'e çıkarmış olacağız. Amacımız, engellilerimizin istihdam ve girişim imkanlarını geliştirerek sosyal hayata, günlük hayata, istihdam hayatına doğrudan ve engelsiz diğer vatandaşlarımız kadar eşit bir biçimde katılabilmelerini sağlamak" ifadelerini kullandı.

    "ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN EKPSS ÜCRETİNİ KARŞILAMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"
    Kamuda Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) uygulamasının 2012 yılında başladığını anımsatan Bakan Yanık, Bakanlık olarak, engelli vatandaşların EKPSS ücretini karşılamayı sürdürdüklerini belirtti. Bakanımız Yanık, "2020 yılı EKPSS için Bakanlığımız bütçesinden 8,3 milyon TL'ye yakın sınav ücreti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'na (ÖSYM) aktarılmıştır. 2022 yılında gerçekleştirilecek olan EKPSS için ise 9,9 milyon TL bütçe ayrılmıştır" dedi.

        TERCİHLER OCAK AYI İÇERİSİNDE YAPILACAK
        Bakan Derya Yanık, Ocak ayında yapılacak atama için 20 Aralık 2021 tarihi itibarıyla kamu kurumları tarafından 2.927 kadro talebinde bulunulduğunu ifade ederek, adayların ÖSYM'nin yayımlayacağı Tercih Kılavuzuna göre tercihlerini yapacaklarını bildirdi.

        Bakan Yanık, 2022 EKPSS'nin 24 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirileceğini, başvuruların ise 27 Ocak-15 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacağını ifade etti.

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        Haberler Ekonomi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Ocak sonunda 2 bin 927 engelli memurumuzun kamuya atamasını gerçekleştireceğiz
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