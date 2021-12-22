Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Ocak sonunda 2 bin 927 engelli memurumuzun kamuya atamasını gerçekleştireceğiz

"KAMUDA ÇALIŞAN ENGELLİ MEMUR SAYIMIZI 66.014'E ÇIKARMIŞ OLACAĞIZ"

Bakan Yanık, 2002 yılında kamuda 5.777 engelli memur olarak çalışırken, 2020 yılında bu sayının 10 katını geçen bir artışla 62.337'ye ulaştığını hatırlatarak, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Milli Eğitim Bakanlığı uhdesinde 750 engelli öğretmenimizin atamasını da gerçekleştirerek bu sayıyı 63.087'ye çıkardık. Söz verdiğimiz gibi 2022 yılı Ocak ayı sonunda 2.927 engelli memurumuzun da kamuya atamasını gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 66.014'e çıkarmış olacağız. Amacımız, engellilerimizin istihdam ve girişim imkanlarını geliştirerek sosyal hayata, günlük hayata, istihdam hayatına doğrudan ve engelsiz diğer vatandaşlarımız kadar eşit bir biçimde katılabilmelerini sağlamak" ifadelerini kullandı.