Memura ek zam son dakika! 2022 Memura ek zam yapılacak mı? Memur ve memur maaş zam oranı belli oldu mu?

Milyonlarca emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zam tutarı Aralık ayının sonlarında vatandeaşlar tarafından merak ediliyor. Memur ve memur emeklilerine yapılacak ek zammın ise 15 Ocak'a kadar yetiştirilmesi bekleniyordu. Gelen son dakika haberinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile bugün saat 16:00'da ek zam konusunu görüşecek. Peki memur ve memur emeklisine ek zam verilecek mi?
MEMURA EK ZAM MASADA! ERDOĞAN, MEMUR-SEN BAŞKANI İLE GÖRÜŞECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile bugün saat 16:00'da ek zam konusunu görüşecek.
MEMURLARA EK SÖZLEŞME
Memurlar daha önce yapılan toplu sözleşme gereğince 2022 yılı için yüzde 5+7 ve enflasyon farkı alacaklar. Ancak son dönemdeki gelişmelerden sonra memur sendikaları Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile görüşerek ek bir protokol yapılmasını ve toplu sözleşme üzerinde bir zam daha verilmesini talep etmişti.
2022 MEMUR MAAŞLARI İÇİN YENİ FORMÜLLER
Bu konuda mutabakata da varılmıştı. Bu mutabakata göre memurlar için yeni bir zam oranı üzerinde çalışmalar başlatıldı. Burada birkaç formül üzerinde duruluyor.