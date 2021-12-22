Memura ek zam son dakika! 2022 Memura ek zam yapılacak mı? Memur ve memur maaş zam oranı belli oldu mu?

MEMURLARA EK SÖZLEŞME

Memurlar daha önce yapılan toplu sözleşme gereğince 2022 yılı için yüzde 5+7 ve enflasyon farkı alacaklar. Ancak son dönemdeki gelişmelerden sonra memur sendikaları Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile görüşerek ek bir protokol yapılmasını ve toplu sözleşme üzerinde bir zam daha verilmesini talep etmişti.

2022 MEMUR MAAŞLARI İÇİN YENİ FORMÜLLER

Bu konuda mutabakata da varılmıştı. Bu mutabakata göre memurlar için yeni bir zam oranı üzerinde çalışmalar başlatıldı. Burada birkaç formül üzerinde duruluyor.