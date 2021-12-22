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    • Ekonomi
    • 22.12.2021 11:59
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    • 22.12.2021 12:24
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    Memura ek zam son dakika! 2022 Memura ek zam yapılacak mı? Memur ve memur maaş zam oranı belli oldu mu?

    2022 asgari ücret zammının ardından gözler memur ve memur emekli maaş hesaplamalarına çevrildi. Memur ve memur emeklilerinin gözü 3 Ocak'ta Aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla, verilecek enflasyon farkı oranı da belli olacak. Memur ve memur emeklilerine yapılacak ek zammın ise 15 Ocak'a kadar yetiştirilmesi bekleniyordu. Gelen son dakika haberinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile bugün saat 16:00'da ek zam konusunu görüşecek. Peki memur ve memur emeklisine ek zam verilecek mi? Memur ve memur maaş zam oranı belli oldu mu? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Memura ek zam son dakika! 2022 Memura ek zam yapılacak mı?

    Milyonlarca emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zam tutarı Aralık ayının sonlarında vatandeaşlar tarafından merak ediliyor. Memur ve memur emeklilerine yapılacak ek zammın ise 15 Ocak'a kadar yetiştirilmesi bekleniyordu. Gelen son dakika haberinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile bugün saat 16:00'da ek zam konusunu görüşecek. Peki memur ve memur emeklisine ek zam verilecek mi?

    MEMURA EK ZAM MASADA! ERDOĞAN, MEMUR-SEN BAŞKANI İLE GÖRÜŞECEK

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile bugün saat 16:00'da ek zam konusunu görüşecek.

    MEMURLARA EK SÖZLEŞME
    Memurlar daha önce yapılan toplu sözleşme gereğince 2022 yılı için yüzde 5+7 ve enflasyon farkı alacaklar. Ancak son dönemdeki gelişmelerden sonra memur sendikaları Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile görüşerek ek bir protokol yapılmasını ve toplu sözleşme üzerinde bir zam daha verilmesini talep etmişti.

    Memura ek zam ne kadar olacak?

    2022 MEMUR MAAŞLARI İÇİN YENİ FORMÜLLER
    Bu konuda mutabakata da varılmıştı. Bu mutabakata göre memurlar için yeni bir zam oranı üzerinde çalışmalar başlatıldı. Burada birkaç formül üzerinde duruluyor.

        MEMUR ZAMMI YÜZDE 16'YI BULABİLİR
        Öncelikle toplu sözleşme zammının üzerinde oluşan enflasyon farkının ödenmesi. Yani bu yıl için ilk 6 ayda yüzde 5 artı enflasyon farkı ödendikten sonra gerçekleşen enflasyona tamamlamak şeklinde bir artış yapılacak. Tahminlere göre enflasyon farkı ile yıl sonu zam oranı yüzde 16'yı bulacak. Yüzde 25 civarında bir enflasyon gerçekleşirse bunun üzerine 9 puanlık tamamlama yapılabilecek

        Bir diğer formüle göre ise seyyanen artış yapılarak bir sosyal destek sağlanması yönünde. Bu ödemenin de yine enflasyon ve asgari ücret ile uyumlu olması bekleniyor. Son günlerde ortaya çıkan üçüncü bir formül ise 2022 yılının temmuz ayında yapılacak olan yüzde 7'lik zammın da öne alınıp bunun üzerine iyileşme yapılması. Bu durumda ocak zammı yüzde 12 artı enflasyon farkı şeklinde gerçekleşebilecek.

        MEMUR EMEKLİLERİ DE BEKLİYOR
        Memur emeklileri de toplu sözleşme ile zam aldıkları için yukardaki formüller onları da ilgilendiriyor. Tüm bu zamların kesin rakamları bu çalışmaların tamamlanması sonrasında ortaya çıkacak.

        SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
        Bu emekliler toplu sözleşmeye giremedikleri için son 6 ayda oluşan enflasyon kadar zam alıyorlar. Bu yıl sonu enflasyon tahminlerine göre de SSK ev Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 14-15 civarında olacak.

        EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN ASGARİ ÜCRETLE UYUMLU BİR ARTIŞ BEKLENİYOR
        Ancak sayıları 10 milyonu bulan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de asgari ücrete uyumlu bir artış yapılması bekleniyor. Burada enflasyon zammının üzerine bir refah payı eklenerek yıllık enflasyona eşitlenmesi bir formül olarak dururken seyyanen zam da gündeme geldi. Burada seyyanen zam formülüne göre düşük maaşlı olanlardan başlayarak ödeme yapılması. Böylece taban maaşların yükselmesi söz konusu olacak.
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        Haberler Ekonomi Memura ek zam son dakika! 2022 Memura ek zam yapılacak mı? Memur ve memur maaş zam oranı belli oldu mu?
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