Muhalefetin "Gizli faizin dik alası” eleştirilerine AK Parti'den net cevap: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat faiz değil sigorta!

Öte yandan, söz konusu ürünün katılım bankacılığında da uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülüyor.



PARANIN DÜŞMESİ SÖZ KONUSU MU?

Mevduattaki paranın eksiye düşmesi söz konusu değil. Getirilen sistem kur korumalı bir sistem. Dolayısıyla kur artarsa fark ödenecek, düşerse zarar yansıtılmayacak.



Yani bir bakıma devlet, faiz arttırmadan vatandaşı kur riskine karşı koruyor.

HAZİNE'YE YÜK OLACAK İDDİALARI

Bu sistemin Hazine'ye de en fazla bir kaç ay yük getirmesi öngörülüyor. Kurdaki düşüş devam ettikçe mevduat faizi ile bir fark oluşmayacak ve Hazine'nin yükü azalacak. Vatandaş düşen kur yüzünden zarar etmeyecek, parası Türk Lirası'nda değerlenmeye devam edecek.