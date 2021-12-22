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    • Ekonomi
    • 22.12.2021 11:17
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    • 22.12.2021 11:21
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    Muhalefetin "Gizli faizin dik alası” eleştirilerine AK Parti'den net cevap: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat faiz değil sigorta!

    Dolar kurunu 18 TL’den 12 TL’ye kadar düşüren Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı için muhalefetin “Gizli faizin dik alası” eleştirilerine AK Parti’den yanıt geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli “Faiz kavramıyla hiç bir ortak noktası bulunmamakta olup esas itibariyle sigorta gibi bir güvenlik mekanizmasıdır” dedi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün duyurmasının ardından doların hızla düşmesini sağlayan dövize endeksli TL mevduat sisteminin nasıl işleyeceği, detayları belli oldu.

    Açıklanan detaylarda hesaplar 3,6,9 ve 12 ay vadeli açılabilip; hesaba işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak.

    Ancak yeni sisteme muahlefet partileri bunun gizli bir faiz sistemi olduğunu belirtip eleştirilerde bulundu.

    Muhalefetin eleştirilerine ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli'den tepki geldi.

    "BU BİR FAİZ DEĞİLDİR"
    Canikli, "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı için öngörülen koruma kalkanı faiz değildir" diyerek sosyal medya hesabından şunlaru söyledi:

        "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı için öngörülen koruma kalkanı faiz değildir. 'Gizli faizin dik alası' hiç değildir. Faizin en belirgin özelliği, ödenecek faiz oranının önceden belirlenmiş ve garantili olarak ödenecek olmasıdır.

        "SİGORTA GİBİ..."
        Kur korumalı TL Vadeli Mevduat Sisteminde ise kur farkının faiz oranından büyük olması halinde aradaki fark ödenmektedir. Faiz kavramıyla hiç bir ortak noktası bulunmamakta olup esas itibariyle sigorta gibi bir güvenlik mekanizmasıdır."

        KUR KORUMALI YENİ SİSTEM
        Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürününde, gerçek kişilerin Türk lirası (TL) vadeli hesapları üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranının kıyaslanacağını, yüksek olan oran üzerinden hesabın nemalandırılacağını bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşların kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alındı.

        Üründe, gerçek kişilerin TL vadeli hesapları üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak. Bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.

            Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11.00'de USD döviz alış kuru yayınlayacak.

            Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacak.

            Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek, minimum faiz oranı TCMB politika faiz oranı olarak uygulanacak.

            Sisteme isteyen her banka katılabilecek.

            Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacak. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecek.

            Öte yandan, söz konusu ürünün katılım bankacılığında da uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülüyor.

            PARANIN DÜŞMESİ SÖZ KONUSU MU?
            Mevduattaki paranın eksiye düşmesi söz konusu değil. Getirilen sistem kur korumalı bir sistem. Dolayısıyla kur artarsa fark ödenecek, düşerse zarar yansıtılmayacak.

            Yani bir bakıma devlet, faiz arttırmadan vatandaşı kur riskine karşı koruyor.

            HAZİNE'YE YÜK OLACAK İDDİALARI
            Bu sistemin Hazine'ye de en fazla bir kaç ay yük getirmesi öngörülüyor. Kurdaki düşüş devam ettikçe mevduat faizi ile bir fark oluşmayacak ve Hazine'nin yükü azalacak. Vatandaş düşen kur yüzünden zarar etmeyecek, parası Türk Lirası'nda değerlenmeye devam edecek.

            BANKALAR DA KAZANACAK
            Bu sistem bankalara da kazandıracak. Nitekim borsa düşerken banka hisseleri yükseldi.

            KATILIM BANKALARI DEVREDE OLACAK
            Faiz almak istemeyen vatandaşlar için katılım bankaları da devrede olacak.


                YALNIZCA ŞAHISLARA ÖZEL
                Düzenlemede dikkat çeken bir başka detay ise şahıslara özel olması. Yani yeni sistemden yalnızca vatandaşlar yararlanabilecek, şirketler sisteme dahil edilmeyecek.
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                Haberler Ekonomi Muhalefetin "Gizli faizin dik alası” eleştirilerine AK Parti'den net cevap: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat faiz değil sigorta!
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