Muhalefetin "Gizli faizin dik alası” eleştirilerine AK Parti'den net cevap: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat faiz değil sigorta!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün duyurmasının ardından doların hızla düşmesini sağlayan dövize endeksli TL mevduat sisteminin nasıl işleyeceği, detayları belli oldu.
Açıklanan detaylarda hesaplar 3,6,9 ve 12 ay vadeli açılabilip; hesaba işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak.
Ancak yeni sisteme muahlefet partileri bunun gizli bir faiz sistemi olduğunu belirtip eleştirilerde bulundu.
Muhalefetin eleştirilerine ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli'den tepki geldi.
"BU BİR FAİZ DEĞİLDİR"
Canikli, "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı için öngörülen koruma kalkanı faiz değildir" diyerek sosyal medya hesabından şunlaru söyledi: