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    • Ekonomi
    • 21.12.2021 17:24
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    • 21.12.2021 17:35
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    Yılbaşı bileti saat kaça kadar satılıyor? Milli Piyango yılbaşı bileti online nasıl satın alınır? Yılbaşı bileti satan yerler

    Tüm illerden vatandaşlar Yılbaşı bileti saat kaça kadar satılıyor? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyor. Yeni yıla az bir zaman kaldı ve büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen, hayaller kuran binlerce kişi piyango bileti alıp şansını denemek istiyor. Peki yılbaşı bileti satan yerler nereler? Milli Piyango yılbaşı bileti online nasıl satın alınır? Bu yıl büyük ikramiye miktarı 120 milyon Türk Lirası olarak açıklanan Milli Piyango çekilişi 31 Aralık akşamı saat 23:00’de noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleşecek. Milli Piyango yılbaşı bileti ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Yılbaşı bileti saat kaça kadar satılıyor?

    Yılbaşı bileti saat kaça kadar satılıyor? Milli Piyango yılbaşı bileti online nasıl satın alınır? Yılbaşı bileti satan yerler nereler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Aralık ayının sonuna yaklaşırken Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecan dolu geri sayım başladı, henüz biletlerini almamış olanlar nereden ve saat kaça kadar alabileceklerini merak ediyor. İşte ayrıntılar...

    MİLLİ PİYANGO BİLETİ SATAN YERLER, MARKETLER NERELER?

    Nakit ve kredi kartı ile ödeme seçenekleri bulunan yılbaşı biletleri mağaza kasalarından temin edilebilir. Biletlerin kredi kartı ile satın alımlarında komisyon alınmayacak ve taksitlendirme yapılmayacak. Milli Piyango yılbaşı biletleri 31 Aralık'a kadar Türkiye çapındaki mağazalarında talihlilerini bekliyor. Aynı şekilde Migros, Carrefoursa gibi marketlerin kasalarından da alınabilir. Online olarak da bilet alabilirsiniz, 31 Aralık saat 14:00'a kadar bilet alma işlemi devam edecek.

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    Milli Piyango bileti satın almak için ayrıca PTT bayilerini de tercih edebilirsiniz. Ancak biletinizi nereden alırsanız alın sahte bilet satan kimselere dikkat etmeniz oldukça önemlidir. Bu kişileri gördüğünüz anda hemen ihbar edebilirsiniz. Sokakta bilet satan seyyar satıcılardan da alabilirsiniz. Ayrıca ünlü olan ve her yıl yoğun ilgi gören Nimet Abla, Tek Kollu Cemal, Uzun Ömer ve Cüce Simon gibi yerlerden de satın alabilirsiniz.

    MİLLİ PİYANGO NEDİR?

    Millî Piyango İdaresi, Türkiye'deki şans oyunlarını yürütmesi için, 5 Temmuz 1939 tarih ve 3670 sayılı kanunla kurulmuş kamu kurumudur. 2020 yılında şans oyunlarını yürütme yetkisi Sisal Şans'a verilmiştir. İdare yalnızca oyunlara ilişkin izleme ve denetleme yetkisine sahiptir.

        710 sayılı kanun gereği 9 Ocak 1926 tarihinden itibaren Türk Hava gücüne katkı sağlamak amacıyla, "Tayyare Piyangosu" adı altında, Türk Tayyare Cemiyeti tarafından çekilişler düzenlenmekteydi.

        2017 yılında çıkan 680 sayılı KHK ile Millî Piyango İdaresi, Türkiye Varlık Fonu'na devredildi. 2020 yılında ise Türkiye Varlık Fonu ile Sisal Şans arasında imzalanan sözleşme kapsamında, Millî Piyango İdaresi tarafından yürütülen şans oyunları Sisal Şans'a devredildi. Devir işleminin ardından Millî Piyango İdaresi, oyunlar hakkında izleme ve denetleme yetkisine sahip oldu.

        MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

        Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılıyor; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılıyor.

        Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyangoda iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategori. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.

        Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiye.
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        Haberler Ekonomi Yılbaşı bileti saat kaça kadar satılıyor? Milli Piyango yılbaşı bileti online nasıl satın alınır? Yılbaşı bileti satan yerler…
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