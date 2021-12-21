Yılbaşı bileti saat kaça kadar satılıyor? Milli Piyango yılbaşı bileti online nasıl satın alınır? Yılbaşı bileti satan yerler

Milli Piyango bileti satın almak için ayrıca PTT bayilerini de tercih edebilirsiniz. Ancak biletinizi nereden alırsanız alın sahte bilet satan kimselere dikkat etmeniz oldukça önemlidir. Bu kişileri gördüğünüz anda hemen ihbar edebilirsiniz. Sokakta bilet satan seyyar satıcılardan da alabilirsiniz. Ayrıca ünlü olan ve her yıl yoğun ilgi gören Nimet Abla, Tek Kollu Cemal, Uzun Ömer ve Cüce Simon gibi yerlerden de satın alabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO NEDİR?

Millî Piyango İdaresi, Türkiye'deki şans oyunlarını yürütmesi için, 5 Temmuz 1939 tarih ve 3670 sayılı kanunla kurulmuş kamu kurumudur. 2020 yılında şans oyunlarını yürütme yetkisi Sisal Şans'a verilmiştir. İdare yalnızca oyunlara ilişkin izleme ve denetleme yetkisine sahiptir.