Yılbaşı bileti saat kaça kadar satılıyor? Milli Piyango yılbaşı bileti online nasıl satın alınır? Yılbaşı bileti satan yerler nereler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Aralık ayının sonuna yaklaşırken Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecan dolu geri sayım başladı, henüz biletlerini almamış olanlar nereden ve saat kaça kadar alabileceklerini merak ediyor. İşte ayrıntılar...
MİLLİ PİYANGO BİLETİ SATAN YERLER, MARKETLER NERELER?
Nakit ve kredi kartı ile ödeme seçenekleri bulunan yılbaşı biletleri mağaza kasalarından temin edilebilir. Biletlerin kredi kartı ile satın alımlarında komisyon alınmayacak ve taksitlendirme yapılmayacak. Milli Piyango yılbaşı biletleri 31 Aralık'a kadar Türkiye çapındaki mağazalarında talihlilerini bekliyor. Aynı şekilde Migros, Carrefoursa gibi marketlerin kasalarından da alınabilir. Online olarak da bilet alabilirsiniz, 31 Aralık saat 14:00'a kadar bilet alma işlemi devam edecek.
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Milli Piyango bileti satın almak için ayrıca PTT bayilerini de tercih edebilirsiniz. Ancak biletinizi nereden alırsanız alın sahte bilet satan kimselere dikkat etmeniz oldukça önemlidir. Bu kişileri gördüğünüz anda hemen ihbar edebilirsiniz. Sokakta bilet satan seyyar satıcılardan da alabilirsiniz. Ayrıca ünlü olan ve her yıl yoğun ilgi gören Nimet Abla, Tek Kollu Cemal, Uzun Ömer ve Cüce Simon gibi yerlerden de satın alabilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO NEDİR?
Millî Piyango İdaresi, Türkiye'deki şans oyunlarını yürütmesi için, 5 Temmuz 1939 tarih ve 3670 sayılı kanunla kurulmuş kamu kurumudur. 2020 yılında şans oyunlarını yürütme yetkisi Sisal Şans'a verilmiştir. İdare yalnızca oyunlara ilişkin izleme ve denetleme yetkisine sahiptir.