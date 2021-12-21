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    • Ekonomi
    • 21.12.2021 16:58
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    • 21.12.2021 17:25
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    Memur zammı ne kadar olacak? Ocak 2022 mesleğe göre memur maaş hesaplama nasıl yapılır?

    Milyonlarca memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak olan zam tutarına odaklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada "Bilindiği gibi asgari ücretin gelir vergisi ve damga vergisinden muaf olması uygulamasını tüm çalışanlarımızı da kapsayacak şekilde genişletmiştik. Böylece aldığı ücret ne olursa olsun tüm çalışanların asgari ücret miktarı kadarki kazancının gelir vergisi ve damga vergisinden muaf olmasını temin etmiştik. Memurlarımızı da kapsama dâhil ederek fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı. Peki, memur maaş zammı ne kadar olacak? Ocak 2022 mesleğe göre memur maaş hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...

    Memur zammı ne kadar olacak?

    2022 yılında memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağı milyonların gündemindeki yerini koruyor. Bu kapsamda yapılan son dakika açıklamaları büyük bir heyecanla takip ediliyor. Peki, memur zammı ne kadar olacak? Ocak 2022 mesleğe göre memur maaş hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MEMURA MÜJDE

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memurların maaşlarından alınan gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını belirterek, "Memurlarımızın da fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz" dedi.

    Bütün çalışanların eşit şekilde asgari ücret kadar vergiden muaf olmasını düzenleyen madde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren 'Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı.

    Kanun teklifinin görüşmeleri sırasında, asgari ücretle ilgili maddeler, değişiklik önergeleriyle yeniden düzenlendi. Asgari ücretin vergiden muaf tutulmasını düzenleyen maddenin kapsamı genişletildi. Bu çerçevede; tüm ücret ve maaş alanları da kapsayacak şekilde, 18,5 milyon memur ve işçi asgari ücret kadar kısmın vergi dışı ve damga vergisinden istisna edilmesine ilişkin önerge kabul edildi. Böylelikle; brüt 5 bin liraya kadar olan kısımdan alınan vergi sıfır olacak.

    ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ KALDIRILDI

    Asgari ücrette vergiden muaf tutulmasının ardından, 3'üncü maddede verilen önerge ile ücretlerden 'Asgari Geçim İndirimi' kaldırıldı.

    Gelir Vergisi Kanunu'nun 32'nci maddesi ile düzenlenen Asgari Geçim İndirimi kapsamında, asgari ücret alanların vergilendirilen ücretlerinin bir bölümü çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi, çocuk sayısı, nafaka verilenler ve bakmakla mükellef olduğu kişilerin sayısına göre belirlenerek çalışana geri ödeniyordu. Teklif ile maddenin yasadan tamamen kaldırılması öngörüldü.

        DAMGA VERGİSİ DÜZENLEMESİ

        Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen bir diğer önergeyle; ücretlilerden kesintiye neden olan 'damga vergisi' aylık brüt asgari ücretlik bölümü vergi kapsamı dışında bırakıldı.

        MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN...

        Milyonlarca memurun ve memur emeklisinin Ocak zammı yükseliyor. Ocak'ta maaşlarına yüzde 5 zam, 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark alacak memurlar ve memur emeklileri için ayrıca sosyal refah düzenlemesi yapılacak.

        Seyyanen bir artış tutarı tespit edilebileceği gibi, oransal bir refah payı da belirlenebilecek. İşlemin, zamların yansıtılacağı 15 Ocak'taki ilk maaş ödemelerine yetişmesi planlanıyor. Söz konusu zam için sendika ile bakanlık yetkilileri çalışma yapacak.
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        Haberler Ekonomi Memur zammı ne kadar olacak? Ocak 2022 mesleğe göre memur maaş hesaplama nasıl yapılır?
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