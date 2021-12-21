Apple iPhone fiyatları düşecek mi? Doların düşmesi ile birlikte Apple iPhone 12, 13 güncel fiyatları ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yakından takip edilen satış rekorları kıran Apple markasının iPhone modelleri dolar kurunun yükselmesi nedeniyle zamlanmıştı. Piyasalarda doların düşmesiyle birlikte teknoloji severler iPhone fiyatlarında indirim olup olmadığını araştırıyor. İşte tüm bilgiler...