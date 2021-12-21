Apple iPhone fiyatları düşecek mi? Doların düşmesi ile birlikte Apple iPhone 12, 13 güncel fiyatları ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yakından takip edilen satış rekorları kıran Apple markasının iPhone modelleri dolar kurunun yükselmesi nedeniyle zamlanmıştı. Piyasalarda doların düşmesiyle birlikte teknoloji severler iPhone fiyatlarında indirim olup olmadığını araştırıyor. İşte tüm bilgiler...
APPLE İPHONE FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
Konuyla ilgili bir açıklama gelmedi, gelişme yaşandığında haberimizde yer vereceğiz.
iPHONE 12 FİYATLARI NE KADAR?
iPhone 12 Mini 64GB: 17.999 TL
iPhone 12 Mini 128GB: 18.999 TL
iPhone 12 Mini 256GB: 20.999 TL
iPhone 12 64GB: 19.499 TL
iPhone 12 128B: 20.499 TL
iPhone 12 256GB: 22.499 TL