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    • Ekonomi
    • 21.12.2021 12:18
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    • 21.12.2021 12:28
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    Apple iPhone fiyatları düşecek mi? Doların düşmesi ile birlikte Apple iPhone 12, 13 güncel fiyatları ne kadar?

    Dolar piyasasındaki düşüş nedeniyle cep telefonlarında da fiyat indirimi olup olmayacağı merak edilmeye ve Apple iPhone fiyatları düşecek mi? sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Dünyada en çok satılan telefon markalarından Apple için araştırmalar hız kazanırken Apple iPhone 12, 13 güncel fiyatları ne kadar? Sorgulaması da yapılıyor. Sadece telefon değil Macbook ve iPad fiyatlarında da herhangi bir değişiklik yaşanıp yaşanmayacağı yakından takip ediliyor. Peki Apple’dan iPhone fiyatlarına ilişkin açıklama geldi mi? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Apple iPhone fiyatları düşecek mi?

    Apple iPhone fiyatları düşecek mi? Doların düşmesi ile birlikte Apple iPhone 12, 13 güncel fiyatları ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yakından takip edilen satış rekorları kıran Apple markasının iPhone modelleri dolar kurunun yükselmesi nedeniyle zamlanmıştı. Piyasalarda doların düşmesiyle birlikte teknoloji severler iPhone fiyatlarında indirim olup olmadığını araştırıyor. İşte tüm bilgiler...

    APPLE İPHONE FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

    Konuyla ilgili bir açıklama gelmedi, gelişme yaşandığında haberimizde yer vereceğiz.

    iPHONE 12 FİYATLARI NE KADAR?

    iPhone 12 Mini 64GB: 17.999 TL
    iPhone 12 Mini 128GB: 18.999 TL
    iPhone 12 Mini 256GB: 20.999 TL

    iPhone 12 64GB: 19.499 TL
    iPhone 12 128B: 20.499 TL
    iPhone 12 256GB: 22.499 TL

        iPHONE 13 FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL'DEN SATILIYOR?

        iPhone 13 Mini 128GB: 19.999 TL
        iPhone 13 Mini 256GB: 21.999 TL
        iPhone 13 Mini 512GB: 25.999 TL

        iPhone 13 128GB: 21.499 TL
        iPhone 13 256GB: 23.499 TL
        iPhone 13 512GB: 27.499 TL

        iPhone 13 Pro 128GB: 28.999 TL
        iPhone 13 Pro 256GB: 30.999 TL
        iPhone 13 Pro 512GB: 34.999 TL
        iPhone 13 Pro 1TB : 38.999 TL

        iPhone 13 Pro Max 128GB: 31.999 TL
        iPhone 13 Pro Max 256GB: 33.999 TL
        iPhone 13 Pro Max 512GB: 37.999 TL
        iPhone 13 Pro Max 1TB: 41.999 TL
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        Haberler Ekonomi Apple iPhone fiyatları düşecek mi? Doların düşmesi ile birlikte Apple iPhone 12, 13 güncel fiyatları ne kadar?
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