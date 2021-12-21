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    • Ekonomi
    • 21.12.2021 16:09
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    • 21.12.2021 16:15
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    Kur korumalı TL vadeli mevduat hangi bankalarda var? Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı nasıl açılır? Özellikleri neler?

    Ekonomi gündeminde yoğun bir şekilde Kur korumalı TL vadeli mevduat hangi bankalarda var? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Döviz piyasasındaki hareketlilik vatandaşları da heyecanlandırıyor ve birikimlerinin piyasalardaki iniş çıkışlardan etkilenmemesini isteyen vatandaşlar Kur korumalı TL vadeli mevduat hakkında bilgi edinmek istiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni sistemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve parasını bu yönde değerlendirmek isteyenler özelliklerinin neler olduğunu merak eder oldu. Peki Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı nasıl açılır?

    takvim.com.tr
    Kur korumalı TL vadeli mevduat hangi bankalarda var?

    Kur korumalı TL vadeli mevduat hangi bankalarda var? Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı nasıl açılır? Özellikleri neler? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarının ardından Kur korumalı TL vadeli mevduat ile ilgili bilgiler tüm illerden vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

    KUR KORUMALI TL VADELİ MEVDUAT HESABI NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELER?

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, milyonlarca vatandaşın merakla araştırdığı kur korumalı TL vadeli mevduat sistemiyle ilgili özellikleri açıkladı.

    ."Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşlarımızın kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Sn. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alınmıştır.

    Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır.

    Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11:00'de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır.

        KUR KORUMALI TL VADELİ MEVDUAT HANGİ BANKALARDA VAR?

        Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır.

        Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oranı TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır.

        Sisteme isteyen her banka katılabilecektir,

        Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir.

        Öte yandan söz konusu ürünün Katılım Bankacılığı'nda da uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı"
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        Haberler Ekonomi Kur korumalı TL vadeli mevduat hangi bankalarda var? Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı nasıl açılır? Özellikleri neler?
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