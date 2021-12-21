Kur korumalı TL vadeli mevduat hangi bankalarda var? Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı nasıl açılır? Özellikleri neler? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarının ardından Kur korumalı TL vadeli mevduat ile ilgili bilgiler tüm illerden vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...
KUR KORUMALI TL VADELİ MEVDUAT HESABI NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELER?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, milyonlarca vatandaşın merakla araştırdığı kur korumalı TL vadeli mevduat sistemiyle ilgili özellikleri açıkladı.
."Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşlarımızın kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Sn. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alınmıştır.
Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır.
Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11:00'de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır.