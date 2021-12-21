Çiftçiye yıpranma payı (Ekonomi haberleri)

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, prim ödemelerinde çiftçilere kolaylık sağlanmasını istedi. Bayraktar, "Tarım Bağ-Kur prim gün sayısı, 2008'de olduğu gibi 15 güne indirilmeli. Yüzde 5 oranındaki Hazine teşvik indirimi de enflasyon oranına göre yükseltilmeli. Çalışma şartlarının zorluğu dikkate alınarak, bütün çiftçilerimize çalıştıkları her yıl için 90 gün yıpranma payı ilave edilmeli" diye konuştu.

AKARYAKIT ARTIŞI İPTAL

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), döviz kurunda yaşanan büyük düşüşe bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına dün geceden itibaren yansıyacak artışların durdurulduğunu bildirdi. Açıklamada, "Dövizde yaşanan düşüş en kısa süre içerisinde pompa fiyatlarına da yansıyacaktır" denildi.

1 AYDA 121 BİN KİŞİYE İŞ

İŞKUR'a, Kasım'da, 171 bin 997 açık iş başvurusu yapıldı. Açık işlerin yüzde 98.9'u özel sektörden geldi. En fazla açık iş, imalat sanayiinden alındı. Kasım'da, yüzde 60'ı erkek, yüzde 40'ı kadın 121 bin 193 kişiyi işle buluşturan kurum, Ocak-Kasım arasında ise 1 milyon 206 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti. En fazla satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı ile konfeksiyon işçisi işe yerleştirildi.

SORUŞTURMAYA BAŞLANDI

Rekabet Kurulu'nca, maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında soruşturma açıldı. Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yaptığı duyuruya göre; maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren teşebbüslerin, aralarında anlaşarak fiyat belirledikleri ve müşteri paylaştıkları yönündeki iddialara yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı. Kurul, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri, ciddi ve yeterli bularak soruşturma açılmasına karar verdi.

GÜNDEM DİJİTALLEŞME

MÜSİAD tarafından 22 Aralık'ta 'Fark Et' temasıyla gerçekleştirilecek Vizyoner'21 zirvesi, dijital dünyada ve e-ticarette başarı hikayeleriyle öne çıkan isimleri iş dünyası ile buluşturacak. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikte dijitalleşme; girişim ve dönüşüm kavramları üzerinden tüm yönleriyle ele alınacak. Trendyol'un Grup Başkanı Çağlayan Çetin, Oyun Yapımcıları ve Geliştiricileri Derneği'nin (OYUNDER) ilk kadın Yönetim Kurulu Üyesi ve Women in Games Türkiye'nin Kurucusu Simay Dinç konuşmacılar arasında yer alacak. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, zirvede, dijital dönüşümün iş dünyası için oluşturduğu fırsatları ortaya çıkararak dönüşümün yol haritasını belirleyeceklerini söyledi. Dijital dönüşümün izinden giderek kurguladıkları etkinliğin bu yıl NFT sergisine de ev sahipliği yapacağını kaydeden Asmalı, "Start-Up Exchange Sahnesi'nde Türkiye'nin startuplarını buluşturacağız" dedi.