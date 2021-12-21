Büyümede Avrupa 5’incisi olacağız! Türkiye'nin enerji kapasitesi 2021-2026'da 26 gigavat artışla yüzde 53 büyüyecek

Avrupa'da yenilenebilir enerji kapasite artışında Almanya, Fransa, İspanya ve Hollanda'dan sonra Türkiye'nin yer aldığını belirten Bahar, "Ana senaryomuza göre Türkiye'de bu dönemde beklediğimiz 26 gigavatlık kapasite artışı daha fazla da olabilir. Zaten İspanya ve Hollanda ile de Türkiye'nin rakamları oldukça yakın" diye konuştu.