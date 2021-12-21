Büyümede Avrupa 5’incisi olacağız! Türkiye'nin enerji kapasitesi 2021-2026'da 26 gigavat artışla yüzde 53 büyüyecek

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesi hızla artıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Yenilenebilir Enerji Piyasa Raporu'na göre, Türkiye'de geçen yıl devreye giren yenilenebilir enerji kapasitesi 2019'daki kapasitenin 2 katına çıktı.
Bu artışta, büyük çaplı hidroelektrik santrallerinin devreye girmesi ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'ndan yararlanma tarihine yetiştirilmeye çalışılan yatırımların hızlanması etkili oldu.
Türkiye'de 2021-2026 döneminde devreye giren yenilenebilir enerji kapasitesinin ise bugünkü seviyesine göre 26 gigavat artışla yüzde 53 büyüme göstereceği öngörülüyor. Bu kapasitenin yaklaşık yüzde 80'inin güneş ve rüzgar enerjisinden sağlanması bekleniyor.