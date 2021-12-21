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    Büyümede Avrupa 5’incisi olacağız! Türkiye'nin enerji kapasitesi 2021-2026'da 26 gigavat artışla yüzde 53 büyüyecek

    Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesinin, 2021-2026’da 26 gigavat artışla yüzde 53 büyümesi bekleniyor. Bu büyümenin yüzde 48’inin güneş, yüzde 30’unun ise rüzgardan sağlanacağı öngörülüyor...

    Enerjik hamle

    Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesi hızla artıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Yenilenebilir Enerji Piyasa Raporu'na göre, Türkiye'de geçen yıl devreye giren yenilenebilir enerji kapasitesi 2019'daki kapasitenin 2 katına çıktı.

    Bu artışta, büyük çaplı hidroelektrik santrallerinin devreye girmesi ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'ndan yararlanma tarihine yetiştirilmeye çalışılan yatırımların hızlanması etkili oldu.

    Türkiye'de 2021-2026 döneminde devreye giren yenilenebilir enerji kapasitesinin ise bugünkü seviyesine göre 26 gigavat artışla yüzde 53 büyüme göstereceği öngörülüyor. Bu kapasitenin yaklaşık yüzde 80'inin güneş ve rüzgar enerjisinden sağlanması bekleniyor.

        DÜNYADA 12'NCİ
        Raporun başyazarlarından IEA Kıdemli Analisti Heymi Bahar, Türkiye'nin 2021-2026 döneminde Avrupa'da yenilenebilir enerji kapasitesini en fazla artıran 5'inci, dünyada ise 12'nci ülke olacağını dile getirdi.

        Avrupa'da yenilenebilir enerji kapasite artışında Almanya, Fransa, İspanya ve Hollanda'dan sonra Türkiye'nin yer aldığını belirten Bahar, "Ana senaryomuza göre Türkiye'de bu dönemde beklediğimiz 26 gigavatlık kapasite artışı daha fazla da olabilir. Zaten İspanya ve Hollanda ile de Türkiye'nin rakamları oldukça yakın" diye konuştu.

        GÜNEŞ İLK SIRADA
        Proje bazlı hidroelektrik santrali yatırımları ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları projelerinin bu artışta önemli rol oynayacağını söyleyen Bahar, şunları kaydetti:

            "26 gigavatın yüzde 48'ini güneş, yüzde 30'unu rüzgar, yüzde 14'ünü hidroelektrik, yüzde 7'sine yakınını biyoyakıtlar ve kalan kısmını jeotermal enerji yatırımları oluşturuyor. 2021- 2026 dönemindeki küresel yatırımların da yüzde 60'ını güneş, yüzde 30'unu rüzgar projelerinin oluşturmasını bekliyoruz."
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            Haberler Ekonomi Büyümede Avrupa 5’incisi olacağız! Türkiye'nin enerji kapasitesi 2021-2026'da 26 gigavat artışla yüzde 53 büyüyecek
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