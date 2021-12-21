18 TL'den aldığı doları 12 TL'den bozduran vatandaş: Zarar ettim ama iyi oldu

"ZARAR ETTİM AMA İYİ OLDU"

Elindeki doları 12 liradan bozdurduğunu belirten adam, "Zarar etsem de güzel oldu. Bana göre düşmesi gerekiyordu, iyi oldu. Kaybetsem de çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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