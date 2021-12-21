18 TL'den aldığı doları 12 TL'den bozduran vatandaş: Zarar ettim ama iyi oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam yaptığı açıklamalarla döviz kurlarında başlayan düşüş bugün de sürüyor.
Dün, 18,3674 ile rekor seviyeye çıkmasının ardından Başkan Erdoğan'ın açıklamalarıyla düşüşe geçerek günü yüzde 18,5 azalışla 13,4447'den tamamladı.
Yeni güne de değer kaybıyla başlayan ve son 1 ayın en düşük seviyesi olan 11,1234'ü gören dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 13,6 azalışla 11,6063 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 13,7 değer kaybederek 13,0907'den, sterlin/TL yüzde 6,10 azalışla 17,3240'tan satılıyor. Böylece dün akşamdan bu yana döviz kurlarında yüzde 40 civarında düşüş yaşandı.
Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 96,5 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1280'den alıcı buluyor.