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    • Ekonomi
    • 21.12.2021 10:05
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    • 21.12.2021 10:17
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    2022'de kim ne kadar MTV ödeyecek? Oranlar belli oldu: İşte tescil ve silindir hacmine göre güncel liste!

    Motor silindir hacmi 1300 cc ve altı 1-3 yaş otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi (MTV), yeni yılda 1313 lira ile 1576 lira arasında değişecek. Peki 2022 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne? İşte tescil tarihi ve silindir hacmine göre güncel liste.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

    Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, 1 Ocak 2022'den itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Cumhurbaşkanı Kararı gereği, MTV tutarları, 2021 yılı için belirlenen yüzde 36,20'lik yeniden değerleme oranı yerine, 197 sayılı Kanun'un 5, 6 ve geçici 8'inci maddesinde belirtilen tarifelerdeki taşıtlar için yüzde 25 olarak tespit edildi.

    Buna göre, 1-3 yaş otomobillerin 2022 yılındaki MTV'si, motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1313 lira ile 1576 lira arasında değişecek.

    Aynı yaşta, motor silindir hacmi 1301-1600 santimetreküp otomobillerin vergisi de 2 bin 287 lira ile 2 bin 746 lira arasında olacak. 4001 santimetreküp üzerinde motor silindir hacmine sahip otomobillerin vergisi ise 57 bin 415 lira ile 62 bin 633 lira arasında hesaplandı.

    Motosikletlerde ise 1-3 yaş aralığındakilerin MTV'si silindir hacmine göre 245 lira ile 3 bin 168 lira arasında değişecek.

    Yıllık vergi tutarı, 1-6 yaş minibüslerde 1570 lira, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 965 lira, 1500 kilograma kadar kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1408 lira olacak.


    Peki güncel MTV oranlarıyla hangi araç sahibi ne kadar ödüyor? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne?

    01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
    4-6 yaş

    0-1300 cc

    2019 MTV: 600 lira

    2020 MTV: 672 lira

    2021 MTV: 733 lira

    2022 MTV: 916 Lira

    1301-1600 cc

    2019 MTV: 1124 lira

    2020 MTV: 1258 lira

    2021 MTV: 1372 lira

    2022 MTV: 1715 Lira

    01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
    4-6 yaş

    1601-1800 cc

    2019 MTV: 2068 lira

    2020 MTV: 2316 lira

    2021 MTV: 2526 lira

    2022 MTV: 3158 Lira

    1801-2000 cc

    2019 MTV: 3211 lira

    2020 MTV: 3596 lira

    2021 MTV: 3923 lira

    2022 MTV: 4904 Lira

        01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
        7-11 yaş

        0-1300 cc

        2019 MTV: 336 lira

        2020 MTV: 376 lira

        2021 MTV: 410 lira

        2022 MTV: 512 Lira

        1301-1600 cc

        2019 MTV: 652 lira

        2020 MTV: 730 lira

        2021 MTV: 796 Lira

        2022 MTV: 995 Lira

        01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
        7-11 yaş

        1601-1800 cc

        2019 MTV: 1218 lira

        2020 MTV: 1364 lira

        2021 MTV: 1488 lira

        2022 MTV: 1860 Lira

        1801-2000 cc

        2019 MTV: 1888 lira

        2020 MTV: 2114 lira

        2021 MTV: 2306 lira

        2022 MTV: 2882 Lira

        01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
        16 yaş ve yukarısı

        0-1300 cc 2022 MTV: 136 Lira

        1301-1600 cc 2022 MTV: 270 Lira

        01.01.2018 SONRASI TESCİL
        0-1300 motor

        Matrahı 70 bin 600 liraya kadar

        1-3 yaş - 1313 lira

        4-6 yaş - 916 lira

        Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası

        1-3 yaş - 1.443 lira

        4-6 yaş - 1007 lira

        Matrahı 123.700 lira ve üstü

        1-3 yaş - 1.576 lira

        4-6 yaş - 1098 lira

        01.01.2018 SONRASI TESCİL
        1301-1600 motor

        Matrahı 70.600 liraya kadar

        1-3 yaş - 2.287 lira

        4-6 yaş - 1.715 lira

        1301-1600 cc

        Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası

        1-3 yaş - 2.518 lira

        4-6 yaş - 1.888 lira

        1301-1600 cc

        Matrahı 123.700 lira ve üstü

        1-3 yaş - 2.746 lira

        4-6 yaş - 2.059 lira

            01.01.2018 SONRASI TESCİL
            1601-1800 cc

            Matrahı 177.000'i aşmayanlar

            1-3 yaş - 4.445 lira

            4-6 yaş - 3.476 lira

            Matrahı 177.000'i aşanlar

            1-3 yaş - 4.851 lira

            4-6 yaş - 3.790 lira

            01.01.2018 SONRASI TESCİL
            1801-2000 cc
            Matrahı 177 bin lira

            1-3 yaş - 5.603 lira

            4-6 yaş - 4.315 lira

            Matrahı 177 bin lira ve üstü

            1-3 yaş - 7.004 lira

            4-6 yaş - 5.886 lira

            01.01.2018 SONRASI TESCİL
            2001 - 2500 cc
            Matrahı 221.000 lira

            1-3 yaş - 10.506 lira

            4-6 yaş - 7.628

            Matrahı 221.000 lira ve üstü

            1-3 yaş - 11.463 lira

            4-6 yaş - 8.320 lira


            01.01.2018 SONRASI TESCİL
            2501 - 3000 cc
            Matrahı 442.300 lira

            1-3 yaş - 14.649 lira

            4-6 yaş - 12.745 lira

            Matrahı 442.300 lira ve üstü

            1-3 yaş - 15.983 lira

            4-6 yaş - 13.903 lira

            01.01.2018 SONRASI TESCİL
            4001 cc ve yukarısı
            Matrahı 840.700 lirayı aşmayan

            1-3 yaş - 57.415 lira

            Matrahı 840.700 lirayı aşan

            1-3 yaş - 62.634 lira

                MOTOSİKLET
                100-250 cc 1-3 yaş arası - 245 TL

                100-250 cc 4-6 yaş arası - 184 TL

                100-250 cc 7-11 yaş arası -135 TL

                100-250 cc 12-15 yaş arası - 84 TL

                251-650 cc 1-3 yaş arası - 506 TL

                251-650 cc 4-6 yaş arası - 384 TL

                251-650 cc 7-11 yaş arası - 245 TL

                MİNİBÜS
                1-6 YAŞ ARASI - 1570 TL

                7-15 YAŞ ARASI - 1038 TL

                16 YAŞ ÜSTÜ - 506 TL

                İLK TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?
                MTV ücretleri iki taksit şeklinde ödenecek. İlk taksit, Ocak ayında, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenecek. MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden 02:00 ile 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor.

                MTV ödemeleri alternatif olarak anlaşmalı bankaların İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılığından yapılabilmektedir. Ayrıca PTT ve Vergi dairesinden de ödeme yapılabiliyor.

                Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor.

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                Haberler Ekonomi 2022'de kim ne kadar MTV ödeyecek? Oranlar belli oldu: İşte tescil ve silindir hacmine göre güncel liste!
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