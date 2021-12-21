Kurda yaşanan artışla e-ihracatın yıldızı parladı! e-ihracat nasıl yapılır? 5 adımda döviz kazanın

E-ihracatın 2022'de de büyümeye devam edeceğini belirten Çiğdemli, şunlar kaydetti: "Yurt dışına en çok satılan ürünler tesettür giyim, giyim, moda ve el işçiliği ürünleri, çanta, ayakkabı, oyuncak, av-kamp malzemeleri ile kısmi olarak da gıda ürünleri oldu. Ortadoğu ülkeleri gıda alıyor Türkiye'den. Bu yılın yıldızı ise kitap."