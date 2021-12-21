Kurda yaşanan artışla e-ihracatın yıldızı parladı! e-ihracat nasıl yapılır? 5 adımda döviz kazanın

Kurlardaki yükselişle birlikte e-ihracat ülke gündeminde önemli bir yer edinmeye başladı.
Rekabetçi kur sayesinde bu alandaki ihracat kazançları ile iç piyasa arasında 8 kata varan farklar oluşmaya başlayınca ev kadınından öğrencisine, emeklisinden girişimcisine kadar farklı kesimler bu alana ilgi göstermeye başladı.
SABAH'ta yer alan habere göre, Yoğun bir talep artışı gözlemlediklerini belirten TOBB e-Ticaret Meclis Üyesi, Ticimax e-Ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, "2021 e-ihracat yılı oldu. Hem ciro hem adet bazında yaklaşık yüzde 50 büyüme gerçekleşti. Firmalarda ürünlerini bu yolla çok daha yüksek fiyatlara satabilecekleri konusunda önemli bir bilinç oluştu" dedi.