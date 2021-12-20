Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Merkez Bankası genelgesinde değişiklik

Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayımlanan bugünkü sayısında Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge yayımlandı.

Genelgede "3/7/1991 tarihli ve 20918 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinin 1'inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir" ifadeleri yer aldı.