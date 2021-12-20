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    • Ekonomi
    • 21.12.2021 00:59
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    • 21.12.2021 00:59
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    Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Merkez Bankası genelgesinde değişiklik

    Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayımlanan bugünkü sayısında Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge yayımlandı.

    Merkez Bankası genelgesinde değişiklik

    Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayımlanan bugünkü sayısında Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge yayımlandı.

    Genelgede "3/7/1991 tarihli ve 20918 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinin 1'inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Merkez Bankası genelgesinde değişiklik
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