Memur-Sen tarafından yapılan son dakika açıklamasında , brüt asgari ücret tutarı kadarına tahakkuk eden vergi yükünün kaldırılması nedeniyle Başkan Erdoğan'a teşekkür edildi..
Açıklamada "Memur-Sen olarak; kamu görevlilerinin gelirlerinden, brüt asgari ücret tutarı kadarına tahakkuk eden vergi yükünün kaldırılması dolayısıyla Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'a teşekkür ediyoruz. Ek zam/ilave ödeme talebimizi yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı..
- Ekonomi
- 21.12.2021 00:57
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- Son Güncelleme:
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- 21.12.2021 00:57
Memur-Sen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a vergi muafiyeti için teşekkür etti
Memur-Sen Başkan Erdoğan'ın kamu görevlilerin gelirlerinde, brüt asgari ücret tutarı kadarına tahakkuk eden vergi yükünün kaldırılmasına "Memur-Sen olarak; kamu görevlilerinin gelirlerinden, brüt asgari ücret tutarı kadarına tahakkuk eden vergi yükünün kaldırılması dolayısıyla Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'a teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.
Memur-Sen tarafından yapılan son dakika açıklamasında , brüt asgari ücret tutarı kadarına tahakkuk eden vergi yükünün kaldırılması nedeniyle Başkan Erdoğan'a teşekkür edildi..