Memur-Sen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a vergi muafiyeti için teşekkür etti

Memur-Sen tarafından yapılan son dakika açıklamasında , brüt asgari ücret tutarı kadarına tahakkuk eden vergi yükünün kaldırılması nedeniyle Başkan Erdoğan'a teşekkür edildi..







Açıklamada "Memur-Sen olarak; kamu görevlilerinin gelirlerinden, brüt asgari ücret tutarı kadarına tahakkuk eden vergi yükünün kaldırılması dolayısıyla Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'a teşekkür ediyoruz. Ek zam/ilave ödeme talebimizi yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı..

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