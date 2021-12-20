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    • Ekonomi
    • 21.12.2021 00:57
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    • 21.12.2021 00:57
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    Memur-Sen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a vergi muafiyeti için teşekkür etti

    Memur-Sen Başkan Erdoğan'ın kamu görevlilerin gelirlerinde, brüt asgari ücret tutarı kadarına tahakkuk eden vergi yükünün kaldırılmasına "Memur-Sen olarak; kamu görevlilerinin gelirlerinden, brüt asgari ücret tutarı kadarına tahakkuk eden vergi yükünün kaldırılması dolayısıyla Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'a teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.

    Memur-Sen’den Başkan Erdoğan’a teşekkür

    Memur-Sen tarafından yapılan son dakika açıklamasında , brüt asgari ücret tutarı kadarına tahakkuk eden vergi yükünün kaldırılması nedeniyle Başkan Erdoğan'a teşekkür edildi..



    Açıklamada "Memur-Sen olarak; kamu görevlilerinin gelirlerinden, brüt asgari ücret tutarı kadarına tahakkuk eden vergi yükünün kaldırılması dolayısıyla Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'a teşekkür ediyoruz. Ek zam/ilave ödeme talebimizi yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı..

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    Haberler Ekonomi Memur-Sen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a vergi muafiyeti için teşekkür etti
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