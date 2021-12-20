Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 20.12.2021 15:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.12.2021 15:57
    ABONE OL

    SON DAKİKA! Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda faiz oranını indirdi

    Son dakika haberi... Merkez Bankası, geçtiğimiz hafta indirime gittiği gösterge faiz oranının ardından Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını da teknik bir düzenlemeyle 100 baz puan aşağı çekti.

    Merkez’den yeni hamle! Faiz oranı indirildi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), geçen hafta gösterge faiz oranını 100 baz puan düşürmesinin ardından Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını da teknik bir düzenlemeyle aynı seviyede indirdi.

    TCMB'nin yüzde 9.50'den yüzde 8.50'ye çekilen faiz oranı 17 Aralık'tan itibaren geçerli olacak.

    TCMB'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, "17.12.2021 (dahil) zorunlu karşılık tesis tarihinden itibaren Zorunlu Karşılıklar Uygulama Talimatının "Zorunlu karşılıklara faiz/nema ödenmesi" başlıklı 10. maddesinde açıklanan usul ve esaslara göre bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payını artırıcı yönde %8.5 ile %14 arasında farklılaşan faiz/nema oranları uygulanacaktır" denildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Doktoru darbeden eşkıya tutuklandı
    Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda faiz oranını indirdi
        SON DAKİKA