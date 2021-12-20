Metaverse arsa nedir, nasıl ve nereden alınır? Metaverse arsa fiyatları ne kadar 2021? Metaverse arsa satın alma adımları!

METAVERSE ARSA FİYATLARI NE KADAR?



Metaverse arsa fiyatları ekosistemlere göre değişiklik göstermektedir. Sanal dünya üzerinde bulunan blocktopia arsa fiyatları level seviyelerine göre 400.000 BLOK ile 1.600.000 BLOK arazisi de değişiklik göstermektedir.



Axie İnfinity 9 tane arazi 1.5 ETH gibi yüksek bir rakama satıldı. NFT ile bu arsaları tekrar satışa çıkarak normal ev satışı gibi kar elde edebilirsiniz. Türkiye'de nasıl Kadıköy, Nişantaşı ev fiyatları nasıl farklıysa sanal dünyada da arazi fiyatları seviyelere göre farklılık göstermektedir.

Metaverse arazi ekonomisi gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. 2 ay önce aldığınız arazi şimdi satmak isterseniz 10 katına satabilecek konuma gelebilirsiniz.

Arsa fiyatları dolar bazında ise bin dolar ile beşyüz bin dolar arasında değişiklik göstermektedir. Bu fiyatlar normal şartlara göre yüksek kalmaktadır.