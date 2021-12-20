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    • Ekonomi
    • 20.12.2021 13:20
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    • 20.12.2021 13:22
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    Metaverse arsa nedir, nasıl ve nereden alınır? Metaverse arsa fiyatları ne kadar 2021? Metaverse arsa satın alma adımları!

    Gündemde vatandaşlar sıklıkla Metaverse arsa nedir, nasıl ve nereden alınır? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Birikimlerini yatırım yapmak isteyen vatandaşlar karlı olduğunu düşündükleri ve son zamanlarda popüler hale gelen metaverse arsa ile ilgili tüm bilgiler merak edilmeye başlandı. Kolayca alım yapmak isteyen ve bir yandan da detaylarını öğrenmek ve kendisine uygun olup olmadığını anlamak isteyen vatandaşlar için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki Metaverse arsa fiyatları ne kadar 2021? Metaverse arsa satın alma adımları nasıl oluyor? İşte cevabı…

    takvim.com.tr
    Metaverse arsa nedir, nasıl ve nereden alınır?

    Metaverse arsa nedir, nasıl ve nereden alınır? Metaverse arsa fiyatları ne kadar 2021? Metaverse arsa satın alma adımları nelerdir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Yatırımcılar tarafından son zamanlarda ilginin arttığı ve kolay satın alma yöntemi sunan Metaverse arsa fiyatları merak ediliyor. Level seviyelerine göre ödenecek rakamlar değişiklik gösteriyor. İşte detaylar...

    METAVERSE ARSA FİYATLARI NE KADAR?

    Metaverse arsa fiyatları ekosistemlere göre değişiklik göstermektedir. Sanal dünya üzerinde bulunan blocktopia arsa fiyatları level seviyelerine göre 400.000 BLOK ile 1.600.000 BLOK arazisi de değişiklik göstermektedir.

    Axie İnfinity 9 tane arazi 1.5 ETH gibi yüksek bir rakama satıldı. NFT ile bu arsaları tekrar satışa çıkarak normal ev satışı gibi kar elde edebilirsiniz. Türkiye'de nasıl Kadıköy, Nişantaşı ev fiyatları nasıl farklıysa sanal dünyada da arazi fiyatları seviyelere göre farklılık göstermektedir.

    Metaverse arazi ekonomisi gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. 2 ay önce aldığınız arazi şimdi satmak isterseniz 10 katına satabilecek konuma gelebilirsiniz.

    Arsa fiyatları dolar bazında ise bin dolar ile beşyüz bin dolar arasında değişiklik göstermektedir. Bu fiyatlar normal şartlara göre yüksek kalmaktadır.

    METAVERSE NEDİR?

    Metaverse, bütün sanal dünyalardan arıtılmış gerçeklik adına internetin de toplamı dahil olacak şekilde geliştirilen fiziksel gerçeklik ile sanal alanın yakınsaması sayesinde oluşturulan kolektif sanal paylaşım alanıdır. Metaverse meta ve evren sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Metaverse pek çok bilim kurgu filmde karşılaştığımız, gerçeklikten kaçmayı sağlayan sanal bir dünyadır. Bu dünyalaara girişler sanal gerçeklik ya da arttırılmış gerçeklik üzerinden özelleştirilebilir bir dijital karakter halini alır.

        METAVERSE ARSA SATIN ALMA NASIL YAPILIR?

        Metaverse sistemini çözmeniz yatırım yaparken alacağınız risklere karşı öngörünüzün oluşmasını sağlar. Yapay bir hayat olan metaversede kripto paralar geçerlidir. Kripto paraların tamamı sanal hisselerdir fakat sanal ortamı hedefleyen en popüler kripto para Decentraland'dır. Bu platformdan arsa alabilirsiniz ayrıca Axie Infinity, Enjin Coin, The Sandbox gibi platformlar ve sanal para birimleri de kullanılabilir.

        Decentraland gibi sanal arsa satıcıları öne çıksa da Facebook ve Microsoft gibi büyük şirketler de bu alana yatırım yapmıştır ve yakın zamanda da ürünlerinin piyasaya sürülmesi beklenmektedir. Bu yüzden şu anda küçük yatırımlar daha doğru olacaktır.

        Sanal arsa satın almak için kripto paraya ihtiyacınız vardır. Kripto paralarla işlem ve takas yapma şansınız olmalıdır.

        Bunların yanı sıra yatırım yapacağınız ürünün özelliklerini iyi bilmeniz gerekir. Örneğin Decentraland Metaverseden arazi alacaksanız Land adlı tokeninizin olması gerekir. Bu tokeni aldıktan sonra Decentraland sisteminde parsel alanlarından edinebilirsiniz.

        Böylelikle gelecekte sanal evrende sizi temsil edecek dijital kopyanızın oluşmuş olacaktır.
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        Haberler Ekonomi Metaverse arsa nedir, nasıl ve nereden alınır? Metaverse arsa fiyatları ne kadar 2021? Metaverse arsa satın alma adımları!
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