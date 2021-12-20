Metaverse arsa nedir, nasıl ve nereden alınır? Metaverse arsa fiyatları ne kadar 2021? Metaverse arsa satın alma adımları nelerdir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Yatırımcılar tarafından son zamanlarda ilginin arttığı ve kolay satın alma yöntemi sunan Metaverse arsa fiyatları merak ediliyor. Level seviyelerine göre ödenecek rakamlar değişiklik gösteriyor. İşte detaylar...
METAVERSE ARSA FİYATLARI NE KADAR?
Metaverse arsa fiyatları ekosistemlere göre değişiklik göstermektedir. Sanal dünya üzerinde bulunan blocktopia arsa fiyatları level seviyelerine göre 400.000 BLOK ile 1.600.000 BLOK arazisi de değişiklik göstermektedir.
Axie İnfinity 9 tane arazi 1.5 ETH gibi yüksek bir rakama satıldı. NFT ile bu arsaları tekrar satışa çıkarak normal ev satışı gibi kar elde edebilirsiniz. Türkiye'de nasıl Kadıköy, Nişantaşı ev fiyatları nasıl farklıysa sanal dünyada da arazi fiyatları seviyelere göre farklılık göstermektedir.
Metaverse arazi ekonomisi gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. 2 ay önce aldığınız arazi şimdi satmak isterseniz 10 katına satabilecek konuma gelebilirsiniz.
Arsa fiyatları dolar bazında ise bin dolar ile beşyüz bin dolar arasında değişiklik göstermektedir. Bu fiyatlar normal şartlara göre yüksek kalmaktadır.
METAVERSE NEDİR?
Metaverse, bütün sanal dünyalardan arıtılmış gerçeklik adına internetin de toplamı dahil olacak şekilde geliştirilen fiziksel gerçeklik ile sanal alanın yakınsaması sayesinde oluşturulan kolektif sanal paylaşım alanıdır. Metaverse meta ve evren sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Metaverse pek çok bilim kurgu filmde karşılaştığımız, gerçeklikten kaçmayı sağlayan sanal bir dünyadır. Bu dünyalaara girişler sanal gerçeklik ya da arttırılmış gerçeklik üzerinden özelleştirilebilir bir dijital karakter halini alır.