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    • Ekonomi
    • 20.12.2021 16:43
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    • 20.12.2021 16:43
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    Benzin, motorin ve LPG'ye zam! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

    Son dakika haberine göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 62, motorine 55, LPG'ye de 57 kuruş zam yapıldı. İstanbul'da benzinin litresi 12,23 TL'ye, motorinin litresi 12,02 TL'ye, LPG'nin litresi ise 9,27 TL'ye yükseldi.

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    Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 62 kuruş, motorinin litre fiyatına 55 kuruş ve LPG'nin litre fiyatına 57 kuruş zam geldi.

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 11,66 liradan satılan benzinin litre fiyatı 12,28 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 11,61 liradan 12,23 liraya, İzmir'de 11,68 liradan 12,30 liraya çıkacak.

    Ankara'da ortalama 11,53 liradan satılan motorinin litre fiyatı 12,08 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 11,47 liradan 12,02 liraya, İzmir'de 11,55 liradan 12,10 liraya çıkacak.

    LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 8,75 liradan 9,32 liraya, İstanbul'da ortalama 8,70 liradan 9,27 liraya ve İzmir'de 8,58 liradan 9,15 liraya yükselecek.

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

    Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor.

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