Akın akın geliyor: Van'a 1 ayda 18 bin turist geldi, ekonomiye 100 milyon TL katkı sağladı





'TÜRKİYE'NİN 24 SAAT AÇIK KAPIKÖY'E İHTİYACI VAR'

2021-2022'de 1 milyon turistin Van'a gelmesini hedeflediklerini anlatan Takva, şöyle konuştu:

"Biz aşağı yukarı bu rakamlara da ulaşmıştık. Nereden bakarsanız 2018'de 650 bin İranlının kapımızdan giriş yaptığını biliyoruz. Şimdi kapı diyoruz ama burası günde 7-8 saat faaliyet gösteriyor. Yani diğer gümrük kapıları gibi 24 saat açık olan bir kapıdan söz etmiyoruz. Günde 7-8 saat faaliyette olan, açık olan, yolcu girişine müsaade edilen bir kapı. Bu vesileyle biz karar vericilere ve yetkililere şu çağrımızı yenilemek istiyoruz. Bizim kapımızın mutlaka 24 saat esasla açık olması lazım. Bunu sadece Van ekonomisi olarak da değerlendirmemek lazım. Bölge ve ülke ekonomisine sağlayacağı faydayı da göz önüne almak lazım. Onun için Türkiye'nin 24 saat açık bir Kapıköy'e ihtiyacı var. Doğu Anadolu Bölgesi'nin, Karadeniz'in, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin, bölgesel etki olarak da değerlendirdiğimizde bu bölgelerin de 24 saat açık bir Kapıköy'e ihtiyacı var ve en çok da belki Van'ın 24 saat açık bir Kapıköy'e ihtiyacı var. Dolayısıyla kasım ayı içinde 18 bine yakın İranlının ilimize girişini varsaydığımızda bunun hem kent hem bölge hem de ülke ekonomisine sağlamış olduğu katkıyı göz önüne almak lazım. Yani normalleşme ve yurt dışı çıkış harçları 24 saat açık bir kapının olması durumunda da yine hedefimiz 2018 yılındaki 1 milyon turistin, yılda şehrimizde konaklamasını sağlayacak bir düzeydir" dedi.