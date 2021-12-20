Akın akın geliyor: Van'a 1 ayda 18 bin turist geldi, ekonomiye 100 milyon TL katkı sağladı

İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 Mart 2020'de araç ve yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı, 1 yıl sonra martta kısmen açıldı. İran'da artan vakalar nedeniyle kısmi geçişlerin mümkün olduğu sınır kapısı, 9 Ekim'den itibaren tamamen açıldı. İranlı turistler, tatil rotalarını yeniden Van'a çevirirken, kentte turist yoğunluğu yaşanmaya başlandı. Yılbaşı için de otellerdeki rezervasyonların yüzde 100'e ulaştığı belirtildi.
'ALIŞVERİŞ FESTİVALİNE HAZIRLANIYORUZ'
VTSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, 2015 yılından bu yana Van'ın, İran turizm pazarına girmesi için çok emek harcandığını belirterek, "2015'te başlayan süreçle odamızın da içinde bulunduğu ve özellikle hedef pazar olarak gördüğümüz İran turizminin ilimizde ekonomik katma değer sağlamasına yönelik önemli çalışmalar yaptık. Bu çerçevede bu yıl belki 5'incisini yapacağımız Van Alışveriş Festivali'ne hazırlanıyoruz. 15 Mart-5 Nisan tarihlerine denk gelen dönemlerde bu festival yapılacak. Tabi talihsiz bir ara dönem yaşadık. Biliyorsunuz, salgınla beraber 2020 yılının Mart ayından itibaren özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerimizin yüzde 90'ı kapandı. Dolayısıyla buna bağlı olarak da bizim İran'a olan Kapıköy Gümrük kapımız da kapatıldı. 1,5 yıla yakın kapalı olduğu dönemde sadece şehrimizde oturma izni olan ya da öğrenci olan yabancıların girişi söz konusuydu. Aynı şekilde İran'da bulunması gereken, oturma izni olan Türk vatandaşları İran'a geçebiliyorlardı. Bunların sayısı binleri geçmez. Dolayısıyla tamamıyla izole edilmiş bir ekonomik, sosyal hayat söz konusuydu" dedi.
KENT EKONOMİSİNE 1 AYDA 100 MİLYON TL'LİK KATKI
VTSO Başkanı Takva, Kapıköy Gümrük Kapısı'nın ekimde açılması, pandeminin ağırlığının azalması, aşılama ve testlerin yoğun olarak gündeme gelmesiyle kentte ciddi hareketlilik yaşandığını söyledi. Takva, "Kapıköy Gümrük Kapısı'nın 15 Ekim'de açılmasıyla birlikte sadece kasımda 18 bin turistin ilimize giriş yaptığını biliyoruz. 1 aylık rakam itibarıyla oldukça sevindirici ve mutlu edici. Her bir İranlının ortalama 500 dolar harcadığını varsaydığımızda ki kurların yükselmesiyle beraber bu rakamları 300 dolar olarak ölçenler var ama ortalama 500 dolar harcama yaptıklarında ciddi rakama ulaşmış olduğumuzu ve bunun da nereden bakarsanız 100 milyon TL'lik sadece 1 aylık işlem hacmine tekabül ettiğini söylememiz mümkün. Van açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz ve bunun artık bir daha asla kapanmaması yönündeki arzumuzu da bu vesileyle ifade etmiş olalım" diye konuştu.