Memur-Sen, asgari ücretliler dışındaki çalışanlar için de vergi muafiyeti istedi

"Kamu görevlileri, bunun somut örneğini bordrolarına yansıyan vergi kesintisinde görmekte, maaş kuşa dönmektedir. Yapılması gereken basit; sosyal hukuk devleti olmanın gereği, kanun teklif metninin, kamu görevlileri ve sabit gelirlilerin almış oldukları maaş ve ücretlerin de gelir vergisinden muaf tutulacak şekilde değiştirilmesidir. Türkiye, memurunu gözetecek ve bunu yapacak güce sahiptir."