Borsa İstanbul günü düşüşle kapattı! 20 Aralık 2021 BIST 100 son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20 Aralık 2021 tarihini yüzde 1,35 değer kaybıyla 2.056,36 puandan kapattı.

İŞLEM HACMİ REKOR SEVİYEDE

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,11 puan azalırken, toplam işlem hacmi de 45,3 milyar lira ise rekor seviyede gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,15 ve holding endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,91 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 6,07 ile ticaret oldu.

DEVRE KESİCİ DEVREYE GİRDİ

Bu arada Borsa İstanbul'da endekse bağlı devre kesici sitemi iki kez devreye girdi.

Analistler, küresel pay piyasalarında Omicron endişeleri ve yükselen enflasyon karşısında para politikalarında sıkılaşma döngüsünün hızlanmasının risk algısını artırdığını belirterek, yurt içinde de satış baskısının devam ettiğini ifade etti.

Yatırımcıların yüksek oynaklık nedeniyle temkinli olması gerektiğini vurgulayan analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Gfk tüketici güven endeksi, ABD'de cari denge, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi verilerinin öne çıkacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.200 seviyesinin direnç, 1.975 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.