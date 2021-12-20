İşçi ve memurlar için vergi istinası ne kadar, kaç TL? Vergi istisnası nedir, kimlere uygulanacak, kimleri kapsıyor?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığı açıklamada, "İşçi ve memur toplam 18.5 milyon çalışan için asgari ücret kadar vergi istisnası geliyor. Toplam maliyeti 37 milyar 600 milyon TL olacak." ifadelerini kullandı. Peki, vergi istisnası nedir, kimleri kapsıyor? İşçi ve memurlar için vergi istinası ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler...

VERGİ İSTİSNASI NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş açıklamasında "İşçi ve memur toplam 18.5 milyon çalışan için asgari ücret kadar vergi istisnası geliyor. Toplam maliyeti 37 milyar 600 milyon TL olacak." dedi.