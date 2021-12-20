İşçi ve memurlar için vergi istinası ne kadar, kaç TL? Vergi istisnası nedir, kimlere uygulanacak, kimleri kapsıyor?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığı açıklamada, "İşçi ve memur toplam 18.5 milyon çalışan için asgari ücret kadar vergi istisnası geliyor. Toplam maliyeti 37 milyar 600 milyon TL olacak." ifadelerini kullandı. Peki, vergi istisnası nedir, kimleri kapsıyor? İşçi ve memurlar için vergi istinası ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler...
VERGİ İSTİSNASI NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş açıklamasında "İşçi ve memur toplam 18.5 milyon çalışan için asgari ücret kadar vergi istisnası geliyor. Toplam maliyeti 37 milyar 600 milyon TL olacak." dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan "Asgari ücretteki vergi muafiyeti genişletilebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulacak." açıklamasını yaptı.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak. Vergi istisnası 18.5 milyon işçi ve memuru kapsayacak" dedi.
Mustafa Elitaş, "En son yaptığımız istişare sonucunda tüm ücret ve maaş alanları kapsayacak şekilde asgari ücret miktarı olan kadar kısmı önergeyi vekil arkadaşlarımız imzaya açtılar. Komisyon kabul ettiği taktirde tüm çalışanların memur dahil maaş ve ücretleri kapsayacak şekilde brüt 5 bin liraya kadar olan kısımdan vergi sıfır olacak.
Tartışılan konu vardı. Cumhurbaşkanıyla istişare ettik dedi. Önerge verilecek. Tüm işçi ve memurlar için maaşların brüt 5 bin liraya kadar olan kısmından vergi alınmayacak.
İşçi ve memur toplam 18.5 milyon çalışan için asgari ücret kadar vergi istisnası geliyor. Toplam maliyeti 37 milyar 600 milyon TL olacak." şeklinde konuştu.