AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan "Asgari ücretteki vergi muafiyeti genişletilebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulacak." açıklamasını yaptı.



AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak. Vergi istisnası 18.5 milyon işçi ve memuru kapsayacak" dedi.



Mustafa Elitaş, "En son yaptığımız istişare sonucunda tüm ücret ve maaş alanları kapsayacak şekilde asgari ücret miktarı olan kadar kısmı önergeyi vekil arkadaşlarımız imzaya açtılar. Komisyon kabul ettiği taktirde tüm çalışanların memur dahil maaş ve ücretleri kapsayacak şekilde brüt 5 bin liraya kadar olan kısımdan vergi sıfır olacak.





Tartışılan konu vardı. Cumhurbaşkanıyla istişare ettik dedi. Önerge verilecek. Tüm işçi ve memurlar için maaşların brüt 5 bin liraya kadar olan kısmından vergi alınmayacak.

İşçi ve memur toplam 18.5 milyon çalışan için asgari ücret kadar vergi istisnası geliyor. Toplam maliyeti 37 milyar 600 milyon TL olacak." şeklinde konuştu.

KABİNE TOPLANDI

Bugün, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le bir görüşme yapacağı öğrenildi.

Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanıyor.

DÜZENLEME ŞU AN MECLİS'TE

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri bugün başlamıştı.