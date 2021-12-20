Her 60 bin liraya devlet 15 bin lira katkı verecek! BES'te otomatik yenileme 1 Ocak'ta

Gençlere, çocuklara hem birikim yapma hem de emeklilik yolunu açan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) otomatik yenileme ocakta başlıyor. Gönüllü BES'te olanların 2022'de biriktirdiği yıllık 60 bin liraya karşı devlet de 15 bin lira verecek.
Sabah'ta yer alan habee göre, Kademeli olarak işyerlerinde zorunlu kılınan sistemde kalmak istemeyenler ayrılabiliyor. Otomatik BES düzenlemesinde sistemden cayanların yeniden sisteme dâhil edilmesi için beş yıllık süre bulunuyor.
HER AY DÜZENLİ YATIRILIYOR
Çalışan sayısına göre kademeli olarak otomatik BES uygulayan işyerlerinin 2017'de sisteme dâhil ettikleri ve cayma hakkını kullanan ya da sistemden çıkan çalışanlarını 1 Ocak 2022 tarihinde tekrar sisteme dâhil etmesi gerekiyor.