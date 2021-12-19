2022 asgari ücret zammı ile birlikte memur ve emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak? 2022 memur maaş zammı ne kadar?

FARUK ERDEM'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, emeklilere ek zam umudunu doğduğunu açıkladı. Erdem, "Emekliye Yeni Maaş" başlıkla yazısında şu ifadelere yer verdi:

Yılın sonuna yaklaşılırken, emeklilerin gözü Ocak artışına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Memur emeklileri ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı alacak ancak memur emeklileri için sendikaların girişimi sonrasında ek bir protokolle seyyanen ya da oransal bir ilave zam yapılması gündeme geldi. Bununla ilgili çalışmalar da devam ediyor.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Meclis'te yaptığı konuşmada, "Emekli gelirlerinin düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Çalışmayı çok kapsamlı yürütüyoruz, mesafe aldıkça paylaşacağım" demişti. Bu sözler emeklileri umutlandırdı. Böylece tüm emeklilerin bu ilave artıştan yararlanması konusu da gündeme gelmiş oldu. Burada bir taban aylık yükseltmesi olabileceği gibi enflasyon oranındaki zamma ilave bir artış da söz konusu olabilir.