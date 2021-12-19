2022 asgari ücret zammı ile birlikte memur ve emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak? 2022 memur maaş zammı ne kadar?

Tüm illerden milyonlarca vatandaş 2022 memur maaş zammı ne kadar? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırır oldu. Asgari ücret zammının 4 bin 250 TL olarak açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli maaşlarında ne kadar artış yaşanacağına çevrildi. Her sene Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez zam oranı belirleniyor ve milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi yararlanıyor. TÜİK'in 6 aylık enflasyon verileri bu noktada büyük önem taşıyor. Peki 2022 asgari ücret zammı ile birlikte memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? İşte ayrıntılar…
2022 MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR?
6 aylık enflasyon oranına göre belirlendiği için TÜİK'in enflasyon oranını duyurduğu tarih bekleniyor. Yılın ikinci altı aylık enflasyon oranı 3 Ocak 2022 tarihinde belli olacak. Dolayısıyla emekli ve memurların maaşlarına yapılacak zam oranı da aynı tarihte açıklanacak.
FARUK ERDEM'DEN AÇIKLAMA GELDİ!
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, emeklilere ek zam umudunu doğduğunu açıkladı. Erdem, "Emekliye Yeni Maaş" başlıkla yazısında şu ifadelere yer verdi:
Yılın sonuna yaklaşılırken, emeklilerin gözü Ocak artışına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Memur emeklileri ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı alacak ancak memur emeklileri için sendikaların girişimi sonrasında ek bir protokolle seyyanen ya da oransal bir ilave zam yapılması gündeme geldi. Bununla ilgili çalışmalar da devam ediyor.
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Meclis'te yaptığı konuşmada, "Emekli gelirlerinin düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Çalışmayı çok kapsamlı yürütüyoruz, mesafe aldıkça paylaşacağım" demişti. Bu sözler emeklileri umutlandırdı. Böylece tüm emeklilerin bu ilave artıştan yararlanması konusu da gündeme gelmiş oldu. Burada bir taban aylık yükseltmesi olabileceği gibi enflasyon oranındaki zamma ilave bir artış da söz konusu olabilir.