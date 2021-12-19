20 Aralık dolar kaç TL oldu? Canlı döviz kurları: Bugün dolar, euro ve sterlin ne kadar? Anlık Dolar TL grafik, alış satış fiyatı...

20 Aralık dolar ve euro fiyatları arama motorlarında yoğunlukla araştırılmaya başlandı. Son zamanlarda döviz kurunda yaşanan yükseliş ve küresel çapta artmaya devam eden enflasyon endişeleri piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırılıyor. Peki, 20 Aralık dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? 2022'de dolar yükselecek mi, düşecek mi? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları ve yorumlar!