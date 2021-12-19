Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 20.12.2021 06:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.12.2021 06:15
    ABONE OL

    20 Aralık dolar kaç TL oldu? Canlı döviz kurları: Bugün dolar, euro ve sterlin ne kadar? Anlık Dolar TL grafik, alış satış fiyatı...

    Haftanın ilk işlem gününde dolar, euro ve sterlin kurunda yaşanan gelişmeler sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Dolarda yaşanan hareketlilik devam ederken son durum merak ediliyor. 16 Aralık Perşembe günü gerçekleşen TCMB PPK toplantısının ardından faizlerin 100 baz puan düşürülmesiyle döviz kurunda artış görülmeye başlandı. 17 Aralık Cuma günü Merkez Bankası piyasaya 5. kez müdahale etti. Merkez Bankası, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadelerinde bulundu. Peki, 20 Aralık dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? 2022'de dolar yükselecek mi, düşecek mi? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları ve yorumlar!

    takvim.com.tr
    20 Aralık dolar kaç TL oldu? Canlı döviz kurları: Bugün dolar, euro ve sterlin ne kadar?

    20 Aralık dolar ve euro fiyatları arama motorlarında yoğunlukla araştırılmaya başlandı. Son zamanlarda döviz kurunda yaşanan yükseliş ve küresel çapta artmaya devam eden enflasyon endişeleri piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırılıyor. Peki, 20 Aralık dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? 2022'de dolar yükselecek mi, düşecek mi? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları ve yorumlar!

    20 ARALIK GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 16,7514

    Dolar satış: 16,7665

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 18,8186

    Euro Satış: 18,8870
        Başkan Erdoğan’dan TÜSİAD’a tepki!
        Haberler Ekonomi 20 Aralık dolar kaç TL oldu? Canlı döviz kurları: Bugün dolar, euro ve sterlin ne kadar? Anlık Dolar TL grafik, alış satış fiyatı...
            SON DAKİKA