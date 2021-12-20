Damga ve gelir vergisi ne kadar? Memur maaşı gelir ve damga vergisi kalktı mı? İşte hesaplama işlemi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı. Kabinenin gündeminde genellikle ekonomik konular yer aldı ve toplantıda önemli kararlar alındı. Başkan Erdoğan memur maaşlarından alınan gelir ve damga vergisiyle ilgili alınan bir kararı da duyurdu. Peki, Memur maaşı gelir ve damga vergisi kalktı mı? Memur damga ve gelir vergisi hesaplama nasıl yapılır? İşte son dakika haberinin detayı...
MEMUR MAAŞI GELİR VE DAMGA VERGİSİ KALKTI MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memurların maaşlarından alınan gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını belirterek, "Memurlarımızın da fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz" dedi.
ASGARİ ÜCRETTEN DE KALDIRILMIŞTI
Ücretliler üzerinden gelir vergisi, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve damga vergisi olmak üzere 4 farklı kesinti yapılıyordu. Bu vergilerden 2'si için sevindirici haber geldi. Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisi de kaldırılmıştı.
Erdoğan, vergi için verilen kararı "Vergiden muaf tutulması tartışmaları yaşanmıştır. Bu özlemi de hayata geçiriyoruz. Yılbaşı itibariyle gelir vergisi ve damga vergisini asgari ücretten kaldırıyoruz. 450 TL'lik yüksek işveren kesimini, kurtarmış oluyoruz." sözleriyle duyurmuştu.