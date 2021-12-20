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    • Ekonomi
    • 21.12.2021 10:21
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    • 21.12.2021 10:21
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    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yeni devlet katkısı oranı ne kadar oldu? Bireysel emeklilik devlet katkısı 1 Ocak'ta değişiyor!

    Bireysel emeklilik devlet katkısı değişti! Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yeni devlet katkısı oranı ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında yaptığı açıklamalarda Bireysel Emeklilik Sistemi'nden bahsetti ve verilen devlet katkısı oranında değişiklik yapıldığını duyurdu. İşte BES yeni devlet katkısı oranı...

    takvim.com.tr
    Bireysel Emeklilik Sistemi BES yeni devlet katkısı oranı ne kadar oldu?

    Kabine Toplantısı 20 Aralık Pazartesi günü gerçekleşti ve toplantının tamamlanmasının ardındna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında son dakika önemli açıklamlarda bulundu. Yapılan açıklamalar arasında Bireysel Emeklilik Sistemi de yer alıyor, bireysel emeklilik sistemindeki devlet katkısı oranı değişti. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yer alan vatandaşlara daha önce %25 oranında devlet katkısı sunuluyordu peki yeni karara göre BES yeni devlet katkısı oranı ne kadar oldu? İşte son dakika gelişmeler...

    BİREYSEL EMEKLİLİK DEVLET KATKISI NE KADAR OLDU?

    Daha önce %25 olan BES devlet katkısı %30'a yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30'a çıkartıyoruz."

    BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİR?

    Her ay bütçenizden bir miktar parayı Bireysel Emeklilik Sistemi'ne aktarmaya başladınız ve emeklilik için gün sayıyorsunuz. Peki, ne zaman emekli olacağınız ya da ödemeleri nasıl alacağınızı biliyor musunuz?

    Bireysel Emeklilik Sistemi, rahat bir emeklilik dönemi için bireylerin çalışma yaşamları süresince birikim yapmasını sağlayan, Sosyal Güvenlik Sisteminin tamamlayıcısı olarak emeklilik gelirine ek bir gelir sağlayan özel emeklilik sistemidir.

    Bu sayede ikinci bir emeklilik hakkı elde eder, emeklilik dönemlerinizde de aktif çalışma döneminizdeki yaşam standardınızı koruyabilirsiniz.

    Bireysel Emeklilik Sistemi, emeklilik döneminizde kullanmanıza yönelik bireysel tasarruflarınız için avantajlı ve çeşitli seçenekler sunar. Birikimleriniz risk tercihleriniz doğrultusunda sizin seçtiğiniz planlar dahilinde yine sizin seçtiğiniz fonlara yönlendirilir. Fonlar uzmanlar tarafından yönetilir.

        Sistemin İşleyişi

        BES, birikimlerin toplanması, değerlendirilmesi ve kişiye toplu para ya da maaş ödenmesi esasına dayanmaktadır.
        Bireysel emeklilik hesabınıza yaptığınız katkı payı ödemeleriniz sizin seçtiniz emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir.
        10 yıl boyunca sistemde kalmanız ve 56 yaşını doldurmanız halinde emekliliğe hak kazanırsınız.
        Emeklilik hakkını elde ettiğinizde emeklilik hesabınızdaki birikimlerinizi toplu olarak veya belirli bir program çerçevesinde alabileceğiniz gibi yaptıracağınız yıllık gelir sigortası ile ömür boyu veya belirli süreler için düzenli olarak emekli maaşı alabilirsiniz.
        Bireysel emeklilik sisteminde 1 Ocak 2013'ten itibaren başka hiçbir yatırım aracında olmayan devlet katkısı uygulaması başladı. Artık sisteme yatıracağınız her katkı payı tutarının %25'i kadar ek bir tutar sözleşmenize bağlı devlet katkısı hesabınızda biriktiriliyor.
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        Haberler Ekonomi Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yeni devlet katkısı oranı ne kadar oldu? Bireysel emeklilik devlet katkısı 1 Ocak'ta değişiyor!
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