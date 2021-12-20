Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yeni devlet katkısı oranı ne kadar oldu? Bireysel emeklilik devlet katkısı 1 Ocak'ta değişiyor!

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİR?

Her ay bütçenizden bir miktar parayı Bireysel Emeklilik Sistemi'ne aktarmaya başladınız ve emeklilik için gün sayıyorsunuz. Peki, ne zaman emekli olacağınız ya da ödemeleri nasıl alacağınızı biliyor musunuz?

Bireysel Emeklilik Sistemi, rahat bir emeklilik dönemi için bireylerin çalışma yaşamları süresince birikim yapmasını sağlayan, Sosyal Güvenlik Sisteminin tamamlayıcısı olarak emeklilik gelirine ek bir gelir sağlayan özel emeklilik sistemidir.

Bu sayede ikinci bir emeklilik hakkı elde eder, emeklilik dönemlerinizde de aktif çalışma döneminizdeki yaşam standardınızı koruyabilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Sistemi, emeklilik döneminizde kullanmanıza yönelik bireysel tasarruflarınız için avantajlı ve çeşitli seçenekler sunar. Birikimleriniz risk tercihleriniz doğrultusunda sizin seçtiğiniz planlar dahilinde yine sizin seçtiğiniz fonlara yönlendirilir. Fonlar uzmanlar tarafından yönetilir.