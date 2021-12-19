T.C kimlik numarasının son hanesi 8,6,4,2,0 olanlar... Kuraklık desteği ödemeleri başladı mı?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den çiftçileri sevindirecek haber geldi. Yaklaşık 2,7 milyar liralık tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. Peki Kuraklık parası ne zaman yatacak? Kuraklık desteği ödemeleri başladı mı? Kuraklık ödemeleri ne zaman ödenecek, hani tarihlerde? Kuraklık desteği ödemeleri nereden, nasıl sorgulanır? İşte kuraklık desteği verilecek iller ve diğer tüm detaylar...
KURAKLIK DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kuraklık desteği ödeleri ile ilgili "Yaklaşık 2,7 milyar liralık tarımsal destek ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." dedi.
Pakdemirli ödeme detaylarına ilişkin şu bilgileri aktardı;
"Alan bazlı verim desteği (kuraklık desteği) kapsamında 651 bin 102 üreticimize 2 milyar 547 milyon 39 bin 453 lira, zeytinyağı fark ödemesi desteği kapsamında 19 bin 852 üreticimize 38 milyon 504 bin 718 lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 91 milyon 498 bin 998 lira, hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması kapsamında 6 milyon 708 bin 935 lira, ipekböceği desteği kapsamında 6 milyon 813 bin 28 lira, yem bitkileri desteği kapsamında, 1 milyon 366 bin 878 lira, lisanslı depoculuk desteği kapsamında 129 bin 570 lira olmak üzere üreticilerimize toplamda 2 milyar 692 milyon 61 bin 580 liralık destek ödemesi yapacağız."
KURAKLIK DESTEĞİ ÖDEMELERİ NASIL YATACAK?
Kuraklık desteği ödemeleri T.C. kimlik numarasının son hanesine göre çiftçilerin hesaplarına aktarılacak. T.C. kimlik numarasının son hanesi '8' olanlara bugün 18.00 itibarıyla, '6' olanlara 24 Aralık'ta , '4' olanlara 31 Aralık'ta, '2' olanlara 7 Ocak 2022'de, 'sıfır' olanlara ise 14 Ocak 2022'de ödeme yapılacaktır. Diğer destek ödemeleri bugün 18.00 itibarıyla tek seferde hesaplara aktarılacak.