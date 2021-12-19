Asgari geçim indirimi belli oldu! 1 çocukluya 544 3 çocukluya 686 TL

ÇOCUK SAYISINI BİLDİRİN!

Ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, emekli maaşı alanlar da çalışmayan, herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul ediliyor. Eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dâhil ediliyor.