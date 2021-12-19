Asgari geçim indirimi belli oldu! 1 çocukluya 544 3 çocukluya 686 TL

Asgari ücretlinin gelir ve damga vergisinden muafiyetini sağlayacak düzenlemede, diğer çalışanlar için de Asgari Geçim İndirimi'nin (AGİ) devam etmesi kararı alındı. AGİ de asgari ücret zammından etkilenecek.
SABAH'ta yer alan habere göre, Yılbaşından itibaren, bu yıl bekâr bir işçi için 268 lira olan AGİ, 403.4 TL olacak.
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz için 322 liradan 483.2 TL'ye, evli çalışmayan bir çocukluda 362 liradan 544.9 TL'ye, evli eşi çalışmayan 2 çocukluda 402 liradan 606.1 TL'ye, evli eşi çalışmayan 3,4,5 çocukluda da 686 TL'ye çıkacak.