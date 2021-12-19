Gözler Meclis'ten gelecek müjdeli haberde! Asgari ücretten vergi kalkıyor

Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi önceki gece TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Teklifte sadece asgari ücretle çalışanların kazançlarının vergi dışı bırakılması öngörüldü. Diğer çalışanları için de asgari geçim uygulamasına (AGİ) devam edilecek.
SABAH'ta yer alan habere göre, Gelir Vergisi Kanunu'nun asgari geçim indirimiyle ilgili 32. maddesi korunurken, beşinci fıkrasında değişiklik yapılacak.