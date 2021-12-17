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    • Ekonomi
    • 17.12.2021 13:16
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    • 17.12.2021 13:39
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    Son dakika: Çiftçilerin destek ödemesi başlıyor! Bakan Pakdemirli duyurdu:

    Son dakika ekonomi haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yaklaşık 2,7 milyar TL’lik tarımsal destek ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. " dedi.

    Bakan duyurdu! Ödemeler başlıyor

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yaklaşık 2,7 milyar TL'lik tarımsal destek ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. " dedi.

    Tarımsal destekler kapsamında bu yıl yapılacak ödemelere ilişkin şartlar belli olmuştu. Çiftçilere, 2021 üretim yılı içinde tarımsal üretimde bulunulan ÇKS'de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteği ödemesi yapılacak.

    Tarım ve Orman Bakanlığının, "Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Tebliğ, 2021 yılında yapılacak bombus arısı kullanım, fındık alan bazlı gelir, geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu, iyi tarım uygulamaları, katı organik-organomineral gübre, küçük aile işletmesi, mazot ve gübre, organik tarım, sertifikalı fidan ile fide ve standart fidan kullanım, sertifikalı fidan üretim, sertifikalı tohum kullanım, Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi, yem bitkileri ve sertifikalı tohum üretim destekleri uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

        Buna göre, üretim yılı içinde Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya Örtüaltı Kayıt Sistemi'ne (ÖKS) kayıtlı ve desteklemelerden faydalanmak isteyen çiftçiler ile üretim yılı içinde ÇKS veya ÖKS'de kayıtlı olan ve desteklemelerden faydalanmak isteyenler, sertifikalı tohum kullanım desteği için 19 Ekim 2020, sertifikalı fidan ile fide ve standart fidan kullanım desteği için 21 Nisan 2021, diğer desteklemeler için bugünden itibaren ÇKS ve ÖKS'ye kayıt oldukları il/ilçe müdürlüklerine şahsen veya yasal temsilcileri aracılığıyla başvuracak.

        Bakanlıkça altyapının uygun hale getirilmesi ve yetki verilmesi durumunda çiftçiler başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden de yapabilecek. 2021 üretim yılında, ÇKS'ye kayıt yaptıran çiftçiler mazot ve gübre desteği ve katı organik-organomineral gübre desteğine, ÇKS ve Fındık Kayıt Sistemi'ne (FKS) kayıtlı çiftçiler ise fındık alan bazlı gelir desteğine başvurmuş sayılacak. Başvuru yapan çiftçilerin, özlük, arazi ve ürün bilgilerinde değişiklik olması halinde ÇKS, ÖKS ve FKS'deki bilgilerini güncellemeleri gerekecek.

        MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ

        Çiftçilere, 2021 üretim yılı içinde tarımsal üretimde bulunulan ÇKS'de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteği ödemesi yapılacak.

        Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeli kapsamında desteklenen yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya, kanola, aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, mercimek, nohut, yaş çay, fındık, zeytin, yem bitkileri, patates ve kuru soğan ürünlerinin dışında kalan diğer bütün ürünlere, "diğer ürünler" kategorisinde belirtilen miktarda mazot ve gübre desteği ödenecek.

        Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeli kapsamında desteklenen ürünlerin, belirtilen havzalar dışında yetiştirilmesi durumunda mazot ve gübre desteği ödemesi yapılmayacak. 2021 üretim yılında mazot ve gübre desteğinden yararlanmak istemeyen ÇKS'de kayıtlı olan çiftçiler, taleplerini il/ilçe müdürlüklerine 31 Aralık'a kadar yazılı olarak bildirecekler.

        Bir üretim yılında aynı arazi üzerinde birden fazla üretim yapılması durumunda, sadece bir üretim için ödeme yapılacak.

        Fark ödemesi desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler, 2021 üretim yılına dair ÇKS kayıtlarını dane zeytin ve zeytinyağı fark ödemesi desteği hariç desteğe tabi ürüne ilişkin hasat dönemi öncesinde yaptırmış olmaları durumunda destekten yararlanacaklar.

        Alım satım, ürün işleme, değerlendirme, depolama işlemlerinin belirlenen usul ve esaslara uygun gerçekleşmesi koşuluyla, 2021 yılında fark ödemesi desteğine esas ürünleri üretenler çiftçiler ile yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu ile sözleşmeli üretim yapan çiftçiler fark ödemesi desteği alabilecekler.

        Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda, 2021 üretim yılında ekilen nohut ve mercimek ürünlerine yüzde 50 ilave destek ödemesi yapılacak. Damlama sulamayla sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapılmayacak.

        Desteklemeye tabi ürüne yönelik borsa altyapısı mevcut il ve ilçelerde borsa tescil beyannamesi ibrazı istenecek. Desteğe konu ürün için Dijital Tarım Pazarı'nda sözleşme kaydı bulunan çiftçilerden borsa tescil beyannamesi istenmeyecek.
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        Haberler Ekonomi Son dakika: Çiftçilerin destek ödemesi başlıyor! Bakan Pakdemirli duyurdu:
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