Son dakika: Çiftçilerin destek ödemesi başlıyor! Bakan Pakdemirli duyurdu:

Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeli kapsamında desteklenen yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya, kanola, aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, mercimek, nohut, yaş çay, fındık, zeytin, yem bitkileri, patates ve kuru soğan ürünlerinin dışında kalan diğer bütün ürünlere, "diğer ürünler" kategorisinde belirtilen miktarda mazot ve gübre desteği ödenecek.

Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeli kapsamında desteklenen ürünlerin, belirtilen havzalar dışında yetiştirilmesi durumunda mazot ve gübre desteği ödemesi yapılmayacak. 2021 üretim yılında mazot ve gübre desteğinden yararlanmak istemeyen ÇKS'de kayıtlı olan çiftçiler, taleplerini il/ilçe müdürlüklerine 31 Aralık'a kadar yazılı olarak bildirecekler.

Bir üretim yılında aynı arazi üzerinde birden fazla üretim yapılması durumunda, sadece bir üretim için ödeme yapılacak.

Fark ödemesi desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler, 2021 üretim yılına dair ÇKS kayıtlarını dane zeytin ve zeytinyağı fark ödemesi desteği hariç desteğe tabi ürüne ilişkin hasat dönemi öncesinde yaptırmış olmaları durumunda destekten yararlanacaklar.

Alım satım, ürün işleme, değerlendirme, depolama işlemlerinin belirlenen usul ve esaslara uygun gerçekleşmesi koşuluyla, 2021 yılında fark ödemesi desteğine esas ürünleri üretenler çiftçiler ile yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu ile sözleşmeli üretim yapan çiftçiler fark ödemesi desteği alabilecekler.

Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda, 2021 üretim yılında ekilen nohut ve mercimek ürünlerine yüzde 50 ilave destek ödemesi yapılacak. Damlama sulamayla sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapılmayacak.

Desteklemeye tabi ürüne yönelik borsa altyapısı mevcut il ve ilçelerde borsa tescil beyannamesi ibrazı istenecek. Desteğe konu ürün için Dijital Tarım Pazarı'nda sözleşme kaydı bulunan çiftçilerden borsa tescil beyannamesi istenmeyecek.