Son dakika: Çiftçilerin destek ödemesi başlıyor! Bakan Pakdemirli duyurdu:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yaklaşık 2,7 milyar TL'lik tarımsal destek ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. " dedi.
Tarımsal destekler kapsamında bu yıl yapılacak ödemelere ilişkin şartlar belli olmuştu. Çiftçilere, 2021 üretim yılı içinde tarımsal üretimde bulunulan ÇKS'de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteği ödemesi yapılacak.
Tarım ve Orman Bakanlığının, "Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğ, 2021 yılında yapılacak bombus arısı kullanım, fındık alan bazlı gelir, geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu, iyi tarım uygulamaları, katı organik-organomineral gübre, küçük aile işletmesi, mazot ve gübre, organik tarım, sertifikalı fidan ile fide ve standart fidan kullanım, sertifikalı fidan üretim, sertifikalı tohum kullanım, Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi, yem bitkileri ve sertifikalı tohum üretim destekleri uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.