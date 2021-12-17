Son dakika: Bakan duyurdu! O ödemeler hesaplara yatmaya başladı

Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan Aralık ayına ilişkin toplam 954 milyon TL Evde Bakım Yardımı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık. Ödemeler 20 Aralık'a kadar tamamlanacak. Böylece 2021 yılında yapılan Evde Bakım Yardımı ödemesinin toplam tutarı yaklaşık 11 milyar TL oldu. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.