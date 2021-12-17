Son dakika: Memura ek zam 15 Ocak'ta mı yatacak? Memur-Sen'den flaş talep

Memur-Sen, dün Başkan Recep Tayip Erdoğan'nın açıkladığı yeni asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Memur-Sen'den yapılan açıklamada, yeni yılda asgari ücretin brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlendiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:
"Asgari ücretteki artış, enflasyon verilerinin üzerinde gerçekleşmiş, emekçilerin yüzünü güldürmüştür. Oluşan tablo, büyüyen, gelişen, vizyonunu ve misyonunu genişleten Türkiye fotoğrafıyla uyumlaştırma çabası içerisinde olunduğunun göstergesidir."