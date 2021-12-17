Öğretmen ve memur maaşlarında AGİ var mı, kalktı mı? 2022 AGİ ne kadar oldu? Öğretmen maaşından AGİ kalktı mı?

Gündemde vatandaşlar yoğun bir şekilde Öğretmen maaşından AGİ kalktı mı? sorusunun yanıtını araştırır oldu. 2022 asgari ücret için milyonlar kilitlenmişti ve dün beklenen açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılı hem asgari ücret hem de AGİ miktarının ne kadar zamlandığını duyurdu. Peki 2022 AGİ ne kadar oldu? Evli ve çocuğu olanlar hatta çocuk sayısı fazla olanlar daha fazla miktarlarda ödeme alabilecek. Yüzbinlerce kişinin merak ettiği Öğretmen ve memur maaşlarında AGİ var mı, kalktı mı? Sorusunun cevabı da haberimizde yer alıyor.
ÖĞRETMEN MEMUR MAAŞINDA AGİ VAR MI, KALKTI MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir önceki gün milyonların beklediği açıklamayı yaptı. 2021 yılının son günlerini yaşadığımız Aralık ayında vatandaşlar 2022 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti merakla bekliyordu. Erdoğan açıklamasında asgari ücretin 4 bin 253,4 TL olduğunu duyurdu. Kritik açıklama sonrası yeni asgari ücete AGİ'nin dahil olup olmadığı, AGİ'nin kimlere verileceği merak konusu oldu. Erdoğan ''Asgari ücretten gelir ve damga vergisi kaldırıldı, böylece işveren kesimini 450 TL ilave yükten kurtarmış olacağız'' dedi.
NTV yayına katılan ve AGİ konusunda değerlendirmelerde bulunan TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç Ben bir öğretmenim, AGİ'deki değişiklik bizi de etkiler mi? sorusuna şöyle yanıt verdi: "Asgari ücrete kadar olan kısım vergiden muaf olduğu için bu kısma kadar olan AGİ bulunmayacak. Üst gelir grubu için bakanlığın yapacağı çalışmayı bekleyeceğiz. Eğer AGi hesaplanan gelir vergisinden daha düşükse kişi ilgili ayda yararlanabilir diye bir yorum da var. Henüz burası net değil. Asgari ücret sınırı belirliyor. Alabileceğiniz en düşük sınır. Asgari ücretin artışıyla birlikte taban ücret yükselecek. Diğer gelir gruplarında bu oranda artış olur mu, bu tamamen piyasanın koşullarına bağlı. İşletmenin durumuna işgücü maliyetlerini çevirebilmesine bağlı. 3 yıllık çalışanla yeni giren arasında bir kıdem farkı olur. Asgari ücretteki artışla bu kıdem farkının kalmayacağını düşünüyorum. Asgari ücretten kaynaklı zamlar ortaya çıkacaktır. Toplu iş sözleşmelerinde de bu artış oranı karşı tarafa iletilecektir. Diğer bütün iş gruplarını etkileyecektir."