Öğretmen ve memur maaşlarında AGİ var mı, kalktı mı? 2022 AGİ ne kadar oldu? Öğretmen maaşından AGİ kalktı mı?

EVLİ VE ÇOCUKLU ÇALIŞANLAR AGİ ALACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücret açıklamasının devamında "Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayışanı göre bu rakam daha da artacaktır" dedi. Böylelikle evli ve çocuk sahibi işçiler için uygulanan asgari ücrette bekar işçi için hesaplanan AGİ üzerindeki rakam maaşa eklenmesi gündemde.

Buna göre işçilere evli ve çocuk sayısına göre bekar işçi için hesaplanan AGİ çıkartıldıktan sonra kalan kısmın eklenmesi gündeme gelebilecek. Bu durumda 56 lira ile 262 lira arısında bir çocuk eş yardımı yapılması gündeme gelebilecek.

YÜKSEK MAAŞ ALANLARA NE OLACAK

Yüksek maaş alanlar için de vergi konusu gündeme geldi. Asgari ücretten vergi kalktığı için tüm çalışanların maaşlarındaki asgari ücret kadar olan kısımdan vergi alınmaması bekleniyor. Bu durumda asgari ücret üzerinde maaş alanların asgari ücretin üzerindeki maaşlarından vergi alınacak ve bu miktar üzerinden Asgari Geçim İndirimi yani vergi iadesi uygulanacak. Yüksek maaş alanlar için de vergi desteği olması işverenleri rahatlatacak. Böylece tüm çalışanları için asgari ücret kadar kısımdan vergi ödememiş olunacak.