Borsa Devre Kesici Sistemi ne anlama gelir? Borsa devre kesti sorunu nedir? Borsa devre kesici nedir?

Korkmaz Ergun, yatırımın bilimsel yollarla öğrenilmesi gerektiğini savunuyor

Konuşmasında sözlerine devam eden Korkmaz Ergun, bu işin son derece ciddiye alınması gerektiğine vurgu yaparak borsa yatırımının bilimsel yollarla öğrenilmesi gerektiğini ve her türlü altyapı ve hizmet ile destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Korkmaz Ergun, Borsa İstanbul Uygulama ve Finans Simülasyonu Laboratuvarında gecikmeli verilerle alım satım denemeleri yaparak yatırımcıların kendi risk profillerini keşfedebileceklerini ve hataları ile eksik yönlerini öğrenerek daha bilinçli bir yatırımcı haline gelebileceklerini düşünüyor. Bunun yanında Ergun, sosyal medyadan alınan duyumlarla işlem yaparak belki kısa vadede kazanç elde edilebileceği ancak böyle bir yatırım anlayışının benimsenmesi durumunda yatırımın başarısızlıkla sonuçlanacağını da kesin bir dille ifade ediyor.

Borsa İstanbul Genel Müdürü, 2021 yılındaki rekor halka arzlara değindi

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Anadolu Üniversitesi'ndeki Borsa İstanbul Uygulama ve Finans Simülasyonu Laboratuvarı açılış konuşmasının ikinci bölümünde ise bu yılki halka arzlara değindi.

Bu sene halka arzlarda kırılan rekoru hatırlatan Ergun, "Geçen sene 8 şirket ile 1 milyar TL halka arz gerçekleşmesine karşın bu sene 22 milyar TL tutarında halka arz gerçekleşti. 52 şirketimiz 22 milyar TL'lik finansmanı bankalardan kredi kullanmak yerine sermaye piyasalarından sağladı" dedi.