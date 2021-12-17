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    • Ekonomi
    • 18.12.2021 10:49
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    • 18.12.2021 10:49
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    Borsa Devre Kesici Sistemi ne anlama gelir? Borsa devre kesti sorunu nedir? Borsa devre kesici nedir?

    Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Saat 16:24:28 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı. Borsa devre kesti sorunu nedir? Borsa Devre Kesici Sistemi ne anlama gelir? Borsa devre kesici nedir? Sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

    takvim.com.tr
    Borsa devre kesti sorunu nedir? Borsa Devre Kesici Sistemi ne anlama gelir? Borsa devre kesici nedir?

    Borsa İstanbul'da yaşanan sert kayıplar sonrasında devre kesici sistemi uygulandı. Açıklamada, saat 16.24 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği, pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) pay senedi repo pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu aktarıldı. Peki, Borsa devre kesti sorunu nedir? Borsa Devre Kesici Sistemi ne anlama gelir? Borsa devre kesici nedir? İşte detaylar!

    BORSA DEVRE KESTİ NEDİR?

    Borsada yaşanan sert kayıplar sonrasında devre kesici uygulandı.

    Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Saat 16:24:28 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

    BORSADA İŞLEMLER, ENDEKSE BAĞLI DEVRE KESİCİ SİSTEMİ'NİN ÇALIŞMASI İLE GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

    Borsa İstanbul AŞ, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesiyle pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu, saat 16.54'ten itibaren işlemlerin kaldığı yerden devam edeceğini bildirdi.

    Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

    Açıklamada, saat 16.24 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği, pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) pay senedi repo pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

    "Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 16.44'te tek fiyat emir toplama, 16.49'da eşleştirme yapılacak ve 16.54'ten itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 16.44'te tek fiyat emir toplama yapılacak ve 16.54'ten itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 16.54'den itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir.

    VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 16.54'te yeniden başlayacaktır."

    Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.

        BİST GENEL MÜDÜRÜ ERGUN'DAN "SOSYAL MEDYA DUYUMLARINA İTİBAR ETMEYİN" UYARISI

        Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, sosyal medya tüyolarıyla işlem yapan yatırımcılara "borsa ile oynamıyorsunuz, hayatınızla oynuyorsunuz" uyarısında bulundu.

        Anadolu Üniversitesi'nde Türkiye'nin 5. Borsa İstanbul Uygulama ve Finans Simülasyonu Laboratuvarı'nın (BİSTLAB) açılışında konuşan Korkmaz Ergun, borsa yatırımcılarını sosyal medyada al sat önerisi veren hesaplara karşı uyardı.

        Borsa İstanbul Genel Müdürü, yaptığı konuşmada yatırımın ne denli ciddi bir iş olduğuna vurgu yaparak bilimsel yolla öğrenilmesi gerektiğini söylerken sosyal medyaya bel bağlanarak yapılan işlemlerin eninde sonunda tüm tasarrufların kaybedilme riskine yol açacağını dile getirdi.

        Korkmaz Ergun, yatırımın bilimsel yollarla öğrenilmesi gerektiğini savunuyor

        Konuşmasında sözlerine devam eden Korkmaz Ergun, bu işin son derece ciddiye alınması gerektiğine vurgu yaparak borsa yatırımının bilimsel yollarla öğrenilmesi gerektiğini ve her türlü altyapı ve hizmet ile destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

        Korkmaz Ergun, Borsa İstanbul Uygulama ve Finans Simülasyonu Laboratuvarında gecikmeli verilerle alım satım denemeleri yaparak yatırımcıların kendi risk profillerini keşfedebileceklerini ve hataları ile eksik yönlerini öğrenerek daha bilinçli bir yatırımcı haline gelebileceklerini düşünüyor. Bunun yanında Ergun, sosyal medyadan alınan duyumlarla işlem yaparak belki kısa vadede kazanç elde edilebileceği ancak böyle bir yatırım anlayışının benimsenmesi durumunda yatırımın başarısızlıkla sonuçlanacağını da kesin bir dille ifade ediyor.

        Borsa İstanbul Genel Müdürü, 2021 yılındaki rekor halka arzlara değindi

        Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Anadolu Üniversitesi'ndeki Borsa İstanbul Uygulama ve Finans Simülasyonu Laboratuvarı açılış konuşmasının ikinci bölümünde ise bu yılki halka arzlara değindi.

        Bu sene halka arzlarda kırılan rekoru hatırlatan Ergun, "Geçen sene 8 şirket ile 1 milyar TL halka arz gerçekleşmesine karşın bu sene 22 milyar TL tutarında halka arz gerçekleşti. 52 şirketimiz 22 milyar TL'lik finansmanı bankalardan kredi kullanmak yerine sermaye piyasalarından sağladı" dedi.
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