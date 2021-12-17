Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı! BIST 100 son durum | 17 Aralık 2021

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17 Aralık 2021 tarihini yüzde 8,52 değer kaybıyla 2.084,47 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 194,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi de 77 milyar lira ise rekor seviyede gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 8,74 ve holding endeksi yüzde 9,33 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren ise yüzde 9,89 ile iletişim oldu.
14 GÜNLÜK RALLİNİN ARDINDAN SATIŞLAR GELDİ
2.406,87 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, üst üste 14 günlük yükseliş rallisinin ardından etkisini artıran satışlarla yüzde 8,52 değer kaybıyla günü 2.084,47 puana gerilemesine karşın haftalık bazda tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
DEVRE KESİCİ ÇALIŞTI
Kapanışa yakın Borsa İstanbul'da endekse bağlı devre kesici sitemi iki kez devreye girdi.