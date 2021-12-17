Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı! BIST 100 son durum | 17 Aralık 2021

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17 Aralık 2021 tarihini yüzde 8,52 değer kaybıyla 2.084,47 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 194,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi de 77 milyar lira ise rekor seviyede gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 8,74 ve holding endeksi yüzde 9,33 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren ise yüzde 9,89 ile iletişim oldu.