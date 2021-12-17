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    • Ekonomi
    • 17.12.2021 18:38
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    • 17.12.2021 18:43
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    Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı! BIST 100 son durum | 17 Aralık 2021

    Son dakika ekonomi haberleri...  Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17 Aralık 2021 tarihini yüzde 8,52 değer kaybıyla 2.084,47 puandan noktaladı. Kapanışa yakın Borsa İstanbul'da endekse bağlı devre kesici sitemi iki kez devreye girdi. İşte BIST 100 son durum...

    AA
    Borsa düştü!

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17 Aralık 2021 tarihini yüzde 8,52 değer kaybıyla 2.084,47 puandan tamamladı.

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 194,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi de 77 milyar lira ise rekor seviyede gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 8,74 ve holding endeksi yüzde 9,33 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren ise yüzde 9,89 ile iletişim oldu.

    14 GÜNLÜK RALLİNİN ARDINDAN SATIŞLAR GELDİ
    2.406,87 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, üst üste 14 günlük yükseliş rallisinin ardından etkisini artıran satışlarla yüzde 8,52 değer kaybıyla günü 2.084,47 puana gerilemesine karşın haftalık bazda tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

    DEVRE KESİCİ ÇALIŞTI
    Kapanışa yakın Borsa İstanbul'da endekse bağlı devre kesici sitemi iki kez devreye girdi.

        Analistler, artan enflasyonist baskılar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerle merkez bankalarının para politikalarında ayrışmasının ardından küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

        Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de ve İngiltere'de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.200 seviyesinin direnç, 2.030 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
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        Haberler Ekonomi Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı! BIST 100 son durum | 17 Aralık 2021
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