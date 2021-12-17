Gelir şartı aranmıyor! Ayda 1000 TL'den az taksitle ev sahibi olun! TOKİ 2+1 3+1 evleri 20 bin TL peşinatla 195 bin TL'ye...

TOKİ'den orta gelirli vatandaşlara müjdeli haber geldi! Yeni yılın yaklaşmasıyla fiyatlar daha fazla artmadan ev sahibi olmak isteyenleri gözü kulağı TOKİ'nin yeni ilanlarındaydı. Beklenen ilan yayınlandı. Orta gelir grubu için 2+1, 3+1 konut satışları başladı. Bu gruplar için gelir şartı aranmayacağından vatandaşlara ev alımında kolaylık olacak. 104 m2 ile 142.5 m2 arasında değişen büyüklükteki evleri almak için acele edenler kazanacak! İşte detaylar...
TOKİ'DEN ORTA GELİR GRUBU DAİRELER!
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından duyurulan ilana göre 2+1 ve 3+1 evler kuralı satış yoluyla sahiplerine verilecek. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden ön başvuru yapıp başvuru ücretini ödeyecekler. 30 Aralık'ta kura işlemlerine katılacaklar. Kurada isimleri çıkarsa da konutlar için ödeme planını seçecekler. Kuralı konut satışları için son başvuru tarihi de duyuruldu. Buna göre başvurular 24 Aralık tarihinde bitecek.
18 YAŞINI DOLDURAN BAŞVURU YAPABİLİR
Orta gelir grubundakilere satılacak olan bu konutlarda gelir şartı, ikamet şartı, gayrimenkul olmama şartı aranmıyor. Vatanadaşlar sadece Türk vatandaşı olma, 18 yaşını tamamlama gibi genel koşullara tabii tutulacak.