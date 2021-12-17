Gelir şartı aranmıyor! Ayda 1000 TL'den az taksitle ev sahibi olun! TOKİ 2+1 3+1 evleri 20 bin TL peşinatla 195 bin TL'ye...

180 AY VADE İMKANI!

3+1 daire almak isteyenler için ise konutların fiyatları 262 bin TL ile 284 bin TL arasında değişiyor. Yine aynı şekilde yüzde 10 peşinat ve 180 ay vade olanaklarının yer aldığı ödeme planında en ucuz ödeme planı 26 bin TL peşinat ve 1.311 TL taksit şeklinde. Detaylar için TOKİ'nin konut satışı sitesini inceleyebilirsiniz.