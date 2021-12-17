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    • Ekonomi
    • 17.12.2021 13:54
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    • 17.12.2021 14:11
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    SON DAKİKA! Merkez Bankası'ndan dolar ve euro kurlarına bir müdahale daha

    Son dakika haberine göre dolar ve euro fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın ardından Merkez Bankası'ndan bir müdahale daha geldi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." denildi.

    Merkez Bankası’ndan dolar ve euro kurlarına bir müdahale daha

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasaya beşinci müdahalesini yaptı.

    Merkez Bankası, spekülatif ataklarla dolar-TL kurunun 17 seviyesini aşmasının ardından piyasaya satım yönünde müdahale etti.

    Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudanmüdahale edilmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.

    DOLAR VE EURO NE KADARDAN İŞLEM GÖRÜYOR?
    Merkez Bankası'nın açıklaması sonrası dolar 17,10 TL bandından 16,25 TL civarına kadar geriledi. Euro ise 19,40 TL'den 18,40 TL'ye kadar düştü.

    NE OLMUŞTU?
    Merkez Bankası, daha önce de 1, 3, 10 ve 13 Aralık'ta dövize müdahale edildiğini duyurmuştu. 1 Aralık 2021 günü Merkez Bankası'ndan 7 yıl sonra ilk müdahale gelmişti. TCMB, Doğrudan Döviz Müdahalesine İlişkin Basın Duyurusu paylaşmıştı.
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        Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Merkez Bankası'ndan dolar ve euro kurlarına bir müdahale daha
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