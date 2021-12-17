SON DAKİKA! Merkez Bankası'ndan dolar ve euro kurlarına bir müdahale daha

DOLAR VE EURO NE KADARDAN İŞLEM GÖRÜYOR?

Merkez Bankası'nın açıklaması sonrası dolar 17,10 TL bandından 16,25 TL civarına kadar geriledi. Euro ise 19,40 TL'den 18,40 TL'ye kadar düştü.

NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası, daha önce de 1, 3, 10 ve 13 Aralık'ta dövize müdahale edildiğini duyurmuştu. 1 Aralık 2021 günü Merkez Bankası'ndan 7 yıl sonra ilk müdahale gelmişti. TCMB, Doğrudan Döviz Müdahalesine İlişkin Basın Duyurusu paylaşmıştı.