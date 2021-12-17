Euro ve sterlin kaç lira? 2022'de doların seyri ne olacak? 18 Aralık dolar kuru canlı! Bugün dolar ne kadar oldu?

Sabah saatlerinden itibaren dolar, euro fiyatları hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Bu hafta piyasalarda Amerika Merkez Bankası'nın FED faiz kararı ve Merkez Bankası'nın aralık ayı faiz kararı takip edildi. Bu bağlamda dolar ve euro fiyatlarının nasıl bir yön çizdiği merak ediliyor. Haftanın son işlem gününde arama motorlarında sıklıkla '18 Aralık dolar ne kadar oldu?' sorusunun yanıtı merak edilip araştırılıyor. Peki, 18 Aralık dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? 2022'de dolar yükselecek mi, düşecek mi? İşte merak edilenler!
17 ARALIK GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 15,7136
Dolar satış: 15,7257
EURO NE KADAR?
Euro alış: 17,8254
Euro Satış: 17,8656
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 20,8789
Pound satış: 20,9836
ANLIK FİYATLAR!
KÜRESEL PİYASALAR, MERKEZ BANKALARININ KARARLARI SONRASI YÖN ARAYIŞINDA
Artan enflasyonist baskılar ve Omicron varyantına ilişkin endişeler paralelinde merkez bankalarının para politikalarında ayrışmasının ardından küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenirken, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon verileri takip edilecek.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarının azaltımını hızlandırması ve gelecek yıl için en az 3 faiz artırımına işaret etmesinin ardından, dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz artırımına gitti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye negatif etkilerine karşın yüzde 0,10 düzeyinde bulunan politika faizini yüzde 0,25'e yükselten BoE, Ağustos 2018'den bu yana ilk kez faizleri artırmış oldu.
BoE'nin karar metninde, İngiltere'de eylül ayında yüzde 3,1 seviyesinde olan enflasyonun, kasımda yüzde 5,1 ile son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştığına işaret edilerek, "Enflasyonun kış aylarında yüzde 5'in üzerinde seyretmeye devam etmesi ve Nisan 2022'de yaklaşık yüzde 6 ile zirve yapması bekleniyor. Çekirdek enflasyonda düşüşün ancak gelecek yılın ikinci yarısından itibaren başlaması öngörülüyor." ifadelerine yer verildi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise dünkü toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) Mart 2022'de sona ereceğini teyit etti. Fed ve BoE'nin şahin tutumunun aksine güvercin bir duruş sergileyen ECB'nin karar metninde, Kovid-19 salgınıyla ilgili olumsuz şoklara karşı gerekirse PEPP kapsamında net varlık alımlarına yeniden başlanacağı mesajı verilirken, enflasyonda yüzde 2 hedefine sadık kalındığı vurgulandı.