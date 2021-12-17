Euro ve sterlin kaç lira? 2022'de doların seyri ne olacak? 18 Aralık dolar kuru canlı! Bugün dolar ne kadar oldu?

BoE'nin karar metninde, İngiltere'de eylül ayında yüzde 3,1 seviyesinde olan enflasyonun, kasımda yüzde 5,1 ile son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştığına işaret edilerek, "Enflasyonun kış aylarında yüzde 5'in üzerinde seyretmeye devam etmesi ve Nisan 2022'de yaklaşık yüzde 6 ile zirve yapması bekleniyor. Çekirdek enflasyonda düşüşün ancak gelecek yılın ikinci yarısından itibaren başlaması öngörülüyor." ifadelerine yer verildi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise dünkü toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) Mart 2022'de sona ereceğini teyit etti. Fed ve BoE'nin şahin tutumunun aksine güvercin bir duruş sergileyen ECB'nin karar metninde, Kovid-19 salgınıyla ilgili olumsuz şoklara karşı gerekirse PEPP kapsamında net varlık alımlarına yeniden başlanacağı mesajı verilirken, enflasyonda yüzde 2 hedefine sadık kalındığı vurgulandı.