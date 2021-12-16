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    • Ekonomi
    • 17.12.2021 06:54
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    • 17.12.2021 06:54
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    Tediye ödemesi yattı mı? 17 Aralık 2021 ilave tediye ödemesi ne zaman yatacak? İşte tarihleri...

    Aralık ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde tediye ödemelerinin yapılacağı tarih merak ediliyor. 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere 2021 yılında verilecek tediyelerin yatırılacağı tarih Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Yaklaşık 700 bin kişiyi ilgilendiren bu ödemeyle ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri anbean inceleniyor. Bildiğiniz üzere ödemelerin yapılacağı tarih Resmi Gazete'de duyurulmaktadır. Peki, tediye ödemesi yattı mı? 17 Aralık 2021 ilave tediye ödemesi ne zaman yatacak? İşte tarihleri...

    Tediye ödemesi ne zaman yatacak?

    700 bin işçiyi yakından ilgilendiren tediye ödemeleri hakkında araştırmalar artışa geçti. Bu ödemeler her çalışanın aldığı maaşa göre farklılıklar göstermektedir. Yılda 4 taksit halinde ödemesi gerçekleştirilen tediyelerin hesaplanması işçilerin aldığı maaşın brüt ücreti üzerinden hesaplanmaktadır. Peki, tediye ödemesi yattı mı? 17 Aralık 2021 ilave tediye ödemesi ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...

    TEDİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere 2021'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 16 Temmuz'da, diğer yarısı 17 Aralık'ta ödenecek.

    İLAVE TEDİYE NEDİR?

    6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.

    Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.

        KİMLER TEDİYE ÖDEMESİ ALABİLİR?

        52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor. 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:

        * Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

        * Kamu iktisadi teşekkülleri,

        * Genel ve katma bütçeli kurumlar,

        * Özel bütçeli idareler,

        * Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takibinde kamu işçilerine ve 4D'li sürekli işçilere yönelik verilen tediye ödemelerinde tarih belli oldu. İkramiye olarak da bilinen tediye ödemelerinin 3. ve 4. taksit ödeme tarihi açıklandı.

        TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Yıllık 52 günlük ikramiye ödemeleri 4 taksit halinde gerçekleştiriliyor. 13 günlük ödemenin hesaplanması için işçilerin almış olduğu brüt ücret üzerinden hesaplama gerçekleştiriliyor. Bu ücretlerden damga vergisi, SGK prim ve gelir vergisi kesintileri yapılacak.

        İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmamaktadır. İlave tediyenin hesabı işçinin esas ücretinin aylık toplamına göre yapılmaktadır.
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        Haberler Ekonomi Tediye ödemesi yattı mı? 17 Aralık 2021 ilave tediye ödemesi ne zaman yatacak? İşte tarihleri...
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