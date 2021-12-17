Bekarlar AGİ alamayacak mı? Evli ve çocuklu çalışanlar AGİ alacak mı? AGİ kimlere verilecek kimlere verilmeyecek?

2022 yılı için geçerli olacak yeni asgari ücret belirlendi. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı Erdoğann tarafından açıklandı. Asgari ücret 4 bin 253,4 TL oldu. Asgari Ücret artışı son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden yüzde 50 seviyesinde gerçekleşti. Asgari ücret belli oldu ancak AGİ ile ilgili kafa karışıklığı yaşanıyor. AGİ'nin 4 bin 253,4 TL'nin içinde mi doşında mı merak ediliyor. Peki AGİ ne kadar oldu? AGİ kimlere verilecek kimlere verilmeyecek? 2022 AGİ'siz asgari ücret ne kadar? Asgari ücret zammına AGİ dahil mi değil mi? Bekar, evli, çocuklu çalışanlar ne kadar AGİ alacak? İşte net cevapları...
AGİ KİMLERE VERİLECEK, KİMLERE VERİLMEYECEK?
2022 Asgari ücret 4 bin 253,4 TL oldu. Asgari ücrete yüzde 50.5'lik zam geldi. Yani asgari ücrete göre bin 427 lira 50 kuruş zam yapılmış oldu. Yeni asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi alınmayacak. Böylelikle işçiler için 700 liranın üzerinde bir destek verilmiş olacak.
Gelir vergisi olmadığı için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) yani vergi iadesi de bekar işçi için yapılan hesaplamada kullanılmıyor. Bu sistemle birlikte de tüm asgari ücretle çalışanlar 4.253,40 TL olan net asgari ücret alacak. Bu çalışanlar vergi ödemeyecek, vergiden düşülen ve iade edilen bölüm olan AGİ de almayacak.
EVLİ VE ÇOCUKLU ÇALIŞANLAR AGİ ALACAK MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücret açıklamasının devamında "Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayışanı göre bu rakam daha da artacaktır" dedi. Böylelikle evli ve çocuk sahibi işçiler için uygulanan asgari ücrette bekar işçi için hesaplanan AGİ üzerindeki rakam maaşa eklenmesi gündemde.
Buna göre işçilere evli ve çocuk sayısına göre bekar işçi için hesaplanan AGİ çıkartıldıktan sonra kalan kısmın eklenmesi gündeme gelebilecek. Bu durumda 56 lira ile 262 lira arısında bir çocuk eş yardımı yapılması gündeme gelebilecek.