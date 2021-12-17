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    • Ekonomi
    • 18.12.2021 11:18
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    • 18.12.2021 11:18
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    Bekarlar AGİ alamayacak mı? Evli ve çocuklu çalışanlar AGİ alacak mı? AGİ kimlere verilecek kimlere verilmeyecek?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir önceki gün milyonların beklediği açıklamayı yaptı. 2021 yılının son günlerini yaşadığımız Aralık ayında vatandaşlar 2022 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti merakla bekliyordu. Erdoğan açıklamasında asgari ücretin 4 bin 253,4 TL olduğunu duyurdu. Kritik açıklama sonrası yeni asgari ücete AGİ'nin dahil olup olmadığı, AGİ'nin kimlere verileceği merak konusu oldu. Erdoğan ''Asgari ücretten gelir ve damga vergisi kaldırıldı, böylece işveren kesimini 450 TL ilave yükten kurtarmış olacağız'' dedi. Peki AGİ kimlere verilecek kimlere verilmeyecek? 2022 AGİ'siz asgari ücret ne kadar? Asgari ücret zammına AGİ dahil mi değil mi?

    takvim.com.tr
    AGİ kimlere verilecek kimlere verilmeyecek?

    2022 yılı için geçerli olacak yeni asgari ücret belirlendi. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı Erdoğann tarafından açıklandı. Asgari ücret 4 bin 253,4 TL oldu. Asgari Ücret artışı son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden yüzde 50 seviyesinde gerçekleşti. Asgari ücret belli oldu ancak AGİ ile ilgili kafa karışıklığı yaşanıyor. AGİ'nin 4 bin 253,4 TL'nin içinde mi doşında mı merak ediliyor. Peki AGİ ne kadar oldu? AGİ kimlere verilecek kimlere verilmeyecek? 2022 AGİ'siz asgari ücret ne kadar? Asgari ücret zammına AGİ dahil mi değil mi? Bekar, evli, çocuklu çalışanlar ne kadar AGİ alacak? İşte net cevapları...

    AGİ KİMLERE VERİLECEK, KİMLERE VERİLMEYECEK?

    2022 Asgari ücret 4 bin 253,4 TL oldu. Asgari ücrete yüzde 50.5'lik zam geldi. Yani asgari ücrete göre bin 427 lira 50 kuruş zam yapılmış oldu. Yeni asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi alınmayacak. Böylelikle işçiler için 700 liranın üzerinde bir destek verilmiş olacak.

    Gelir vergisi olmadığı için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) yani vergi iadesi de bekar işçi için yapılan hesaplamada kullanılmıyor. Bu sistemle birlikte de tüm asgari ücretle çalışanlar 4.253,40 TL olan net asgari ücret alacak. Bu çalışanlar vergi ödemeyecek, vergiden düşülen ve iade edilen bölüm olan AGİ de almayacak.

    EVLİ VE ÇOCUKLU ÇALIŞANLAR AGİ ALACAK MI?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücret açıklamasının devamında "Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayışanı göre bu rakam daha da artacaktır" dedi. Böylelikle evli ve çocuk sahibi işçiler için uygulanan asgari ücrette bekar işçi için hesaplanan AGİ üzerindeki rakam maaşa eklenmesi gündemde.

    Buna göre işçilere evli ve çocuk sayısına göre bekar işçi için hesaplanan AGİ çıkartıldıktan sonra kalan kısmın eklenmesi gündeme gelebilecek. Bu durumda 56 lira ile 262 lira arısında bir çocuk eş yardımı yapılması gündeme gelebilecek.

        YÜKSEK MAAŞ ALANLARA NE OLACAK

        Yüksek maaş alanlar için de vergi konusu gündeme geldi. Asgari ücretten vergi kalktığı için tüm çalışanların maaşlarındaki asgari ücret kadar olan kısımdan vergi alınmaması bekleniyor. Bu durumda asgari ücret üzerinde maaş alanların asgari ücretin üzerindeki maaşlarından vergi alınacak ve bu miktar üzerinden Asgari Geçim İndirimi yani vergi iadesi uygulanacak. Yüksek maaş alanlar için de vergi desteği olması işverenleri rahatlatacak. Böylece tüm çalışanları için asgari ücret kadar kısımdan vergi ödememiş olunacak.

        YENİ RAKAMLAR NE OLDU

        Asgari Ücret 2021 Brüt Ücret 5.004,00 TL
        Asgari Ücret 2021 Net Ücret 4.253,40 TL
        Artış oranı Yüzde 50,5
        Asgari Ücret 2021 Brüt Ücret (Günlük) 166,80 TL

        ASGARİ ÜCRETİN İŞÇİ İÇİN HESABI

        Brüt Asgari Ücret 5.004,00 TL
        Sigorta Primi İşçi Payı (%14) 700,56 TL
        İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1) 50,04TL
        Gelir Vergisi YOK
        Damga Vergisi YOK
        AGİ YOK
        Kesintiler Toplamı 750,60 TL
        NET ÜCRET 4.253,40 TL
        AGİ DAHİL DESTEK: 755,13 TL
        AGİ HARİÇ DESTEK: 380,13 TL

        ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

        Brüt Asgari Ücret 5004,00 TL
        SGK Primi (İşveren Payı %15,5) 775,62 TL
        İşveren İşsizlik Sigorta Fonu (%2) 100,08 TL
        İşverene Toplam Maliyeti 5.879,70TL
        İŞVERENE DESTEK: 446,65 TL

        AGi NEDİR?

        AGİ'nin açılımı Asgari Geçim İndirimi'dir. Bir işçinin medeni haline göre, çocuğu varsa, çocuk sayısına göre farklılık gösterir. Bir işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. 16 yaşından sonra sigortalı çalışanların, asgari geçimini sağlayacak bölümün hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır.

        Bekar ya da eşi çalışan ve çocuksuz işçinin Asgari ücret tutarına AGİ tutarı eklidir. İşçinin eşinin olması ve çalışmamasına ya da çocuklu olmasına göre AGİ miktarı da artacağı için alacağı asgari ücret de artacaktır.
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