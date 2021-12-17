Bekarlar AGİ alamayacak mı? Evli ve çocuklu çalışanlar AGİ alacak mı? AGİ kimlere verilecek kimlere verilmeyecek?

AGİ KİMLERE VERİLECEK, KİMLERE VERİLMEYECEK?

2022 Asgari ücret 4 bin 253,4 TL oldu. Asgari ücrete yüzde 50.5'lik zam geldi. Yani asgari ücrete göre bin 427 lira 50 kuruş zam yapılmış oldu. Yeni asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi alınmayacak. Böylelikle işçiler için 700 liranın üzerinde bir destek verilmiş olacak.

Gelir vergisi olmadığı için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) yani vergi iadesi de bekar işçi için yapılan hesaplamada kullanılmıyor. Bu sistemle birlikte de tüm asgari ücretle çalışanlar 4.253,40 TL olan net asgari ücret alacak. Bu çalışanlar vergi ödemeyecek, vergiden düşülen ve iade edilen bölüm olan AGİ de almayacak.