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    Hazine ve Maliye Bakanlığı asgari ücrete vergi indirimi, prim desteğine yönelik çalışmasını tamamladı. Gözler yeni asgari ücrete çevrildi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in son noktayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la paylaşması bekleniyor. Bu görüşmenin ardından kararın açıklanması bekleniyor.

    Zamanı geldi

    Milyonlarca asgari ücretli Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararı bekliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, asgari ücrete vergi indirimi, prim desteğine yönelik çalışmayı tamamladı. 2022 yılı ücretlerine yönelik artış beklentisi yüzde 40'ı geçerken; vergi, prim desteğiyle net ücretin 4 bin lirayı geçmesi bekleniyor. İşçi ve işveren temsilcileri, çalışanın eline geçen net ücretin artması için sosyal güvenlik primi işçi payında indirim yapılmasını, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını talep ediyor. Yaşam maliyeti konusunda komisyonda uzlaşılan rakam ağır işlerde çalışan asgari ücretli için 3 bin 576 lira. Bunun üzerine asgari ücretteki SGK işçi priminin 5 puanlık bölümünü Hazine'nin üstlenmesi konusunda işçi ve işveren mutabık kaldı. Yine gelir vergisi ilk diliminin asgari ücretin brütü tutarına yükseltilmesi konusunda da işçi ve işveren arasında bir mutabakat var. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in son noktayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la paylaşması bekleniyor. Bu görüşmenin ardından kararın açıklanması bekleniyor. Hazal ATEŞ

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