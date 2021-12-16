Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 16.12.2021 09:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.12.2021 09:53
    ABONE OL

    Ücretsiz veya indirimli su yetkisi veren "İnsani su hakkı" ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de!

    Son dakika haberi... "İnsani su hakkı" ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre belediyeler, yetkili karar organlarının aldığı karar ile hane başı aylık toplam kullanımın beşte birini aşmayacak şekilde bir üst sınır koymak suretiyle "insani su hakkı" kapsamında ücretsiz veya indirimli su tarifesi belirleyebilecek.

    İnsani su hakkı Resmi Gazete’de! İndirim yolda

    Belediyelerin yetkili karar organlarının aldığı karar ile hane başı aylık toplam kullanımın beşte birini aşmayacak şekilde bir üst sınır koymak suretiyle "insani su hakkı" kapsamında ücretsiz veya indirimli su tarifesi belirleyebilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, belediyeler ve bağlı idareleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca, yetkili karar organlarının aldığı karar ile hane başı aylık toplam kullanımın beşte birini aşmayacak şekilde bir üst sınır koymak suretiyle, insani su hakkı kapsamında ücretsiz veya indirimli su tarifesi belirleyebilecek.

    Bu suretle belirlenen tarifelerden yararlanacak olanlar, 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 1'inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf olacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ticarette oyun kuralları değişiyor
    Haberler Ekonomi Ücretsiz veya indirimli su yetkisi veren "İnsani su hakkı" ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de!
        SON DAKİKA