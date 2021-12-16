Kuveyt Türk çöktü mü, sistem neden çalışmıyor? 16 Aralık Kuveyt Türk mobil neden açılmıyor? Kuveyt Türk müşteri hizmetleri numarası!

Kuveyt Türk internet ve mobil kullanıcıları programlara giriş yapamadığını belirtiyor. Kuveyt Türk sistemleri çöktü mü sorusuna da arama motorlarında yanıt aranıyor. İşlem yapmak isteyen vatandaşlar, işlemlerini gerçekleştiremediğine dair uyarıyla karşılaşıyor. Peki, Kuveyt Türk çöktü mü, sistem neden çalışmıyor? Kuveyt Türk mobil neden açılmıyor? İşte merak edilenler!
KUVEYT TÜRK ÇÖKTÜ MÜ, SİSTEM NEDEN ÇALIŞMIYOR?
Şu an için Kuveyt Türk, söz konusu erişim sorunu ile ilgili resmi bir açıklamada bulunmuş değil.
KUVEYT TÜRK MÜŞTERİ HİZMETLERİ!
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