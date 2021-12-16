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    • Ekonomi
    • 16.12.2021 09:56
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    • 16.12.2021 09:59
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    Kuveyt Türk çöktü mü, sistem neden çalışmıyor? 16 Aralık Kuveyt Türk mobil neden açılmıyor? Kuveyt Türk müşteri hizmetleri numarası!

    Kuveyt Türk'ün mobil uygulamasına erişim sorunu yaşanıyor. Banka müşterileri, sistemsel sorunlar yaşadığını sosyal medya üzerinden dile getiriyor. Vatandaşlar sosyal medyada ekran görüntüsüyle birlikte Kuveyt Türk bankasında yaşanan sorunu paylaşıyor. Peki, Kuveyt Türk çöktü mü, sistem neden çalışmıyor? Kuveyt Türk mobil neden açılmıyor? Kuveyt Türk müşteri hizmetleri numarası!

    takvim.com.tr
    Kuveyt Türk çöktü mü, sistem neden çalışmıyor?

    Kuveyt Türk internet ve mobil kullanıcıları programlara giriş yapamadığını belirtiyor. Kuveyt Türk sistemleri çöktü mü sorusuna da arama motorlarında yanıt aranıyor. İşlem yapmak isteyen vatandaşlar, işlemlerini gerçekleştiremediğine dair uyarıyla karşılaşıyor. Peki, Kuveyt Türk çöktü mü, sistem neden çalışmıyor? Kuveyt Türk mobil neden açılmıyor? İşte merak edilenler!

    KUVEYT TÜRK ÇÖKTÜ MÜ, SİSTEM NEDEN ÇALIŞMIYOR?

    Şu an için Kuveyt Türk, söz konusu erişim sorunu ile ilgili resmi bir açıklamada bulunmuş değil.

    KUVEYT TÜRK MÜŞTERİ HİZMETLERİ!

    444 0 123'ü aradığınızda, arama yaptığınız operatörünüzün 444'lü hatlar ile ilgili ücretlendirme politikasına tabi olursunuz.

        KUVEYT TÜRK HAKKINDA

        Kuveyt Türk, (tam adı: Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.), 16.12.1983 gün ve 831/7506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın tespit ettiği esaslara uygun olarak faaliyet göstermek üzere 1989 yılında Özel Finans Kurumu statüsünde kurulmuştur. Özel Finans Kurumları'nın faaliyetleri, 1999 yılında Bankacılık Kanunu kapsamına girinceye kadar geçen süreçte bir yanda Bakanlar Kurulu Kararı, diğer yanda Merkez Bankası ve Hazine Müsteşarlığı'nın tebliğleri ile yürütülmüştür. 1999 yılı Aralık ayından itibaren diğer Özel Finans Kurumları gibi Kuveyt Türk de 4389 sayılı Bankacılık Kanunu'na tâbi hale gelmiştir. Mayıs 2006'da unvanı, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. olarak değişmiştir.

        Kuveyt Türk'ün sermayesinin %62'si Kuveyt Finans Kurumu'na (Kuwait Finance House), %9'u Kuveyt Devlet Sosyal Güvenlik Kurumu'na, %9'u İslam Kalkınma Bankası'na, %18'i Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne, %2'si de diğer ortaklara aittir.
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        Haberler Ekonomi Kuveyt Türk çöktü mü, sistem neden çalışmıyor? 16 Aralık Kuveyt Türk mobil neden açılmıyor? Kuveyt Türk müşteri hizmetleri numarası!
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